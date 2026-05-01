Rian Alfianto
Sabtu, 2 Mei 2026 | 00.13 WIB

Grab dan Gojek Respons Arahan Prabowo soal Komisi, Tapi Masih Tunggu Detail Perpres

Ilustrasi Ojek Online

JawaPos.com - Sejumlah perusahaan ride-hailing merespons arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penataan struktur komisi platform digital yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh. Namun, mereka masih menunggu aturan resmi untuk mengkaji dampaknya.

Grab Indonesia menyatakan menghormati arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung perubahan struktur komisi bagi platform digital.

CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan pihaknya masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden guna mempelajari lebih lanjut detail kebijakan tersebut.

Menurutnya, usulan perubahan struktur komisi merupakan hal yang mendasar karena menyangkut cara kerja platform digital sebagai marketplace yang menghubungkan mitra pengemudi, konsumen, dan pelaku usaha.

Grab akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan ini agar dapat melindungi mitra pengemudi, menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, serta memastikan keberlanjutan industri,” ujar Neneng dalam pernyataan resmi.

Grab juga menegaskan komitmennya sebagai mitra jangka panjang dalam pengembangan ekonomi digital Indonesia, termasuk mendukung jutaan mitra pengemudi dan UMKM.

Respons serupa disampaikan GoTo. CEO GoTo, Hans Patuwo, menyatakan pihaknya akan mematuhi kebijakan pemerintah, namun masih menunggu rincian aturan untuk dipelajari.

“GoTo selalu mematuhi peraturan pemerintah, termasuk pengumuman yang disampaikan Presiden hari ini. Kami akan meninjau rincian dan implikasi dari Perpres tersebut untuk memahami penyesuaian yang perlu dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, GoTo tetap berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, terutama bagi mitra pengemudi dan pelanggan layanan.

Baik Grab maupun GoTo menegaskan posisi mereka yang masih menunggu kejelasan detail regulasi sebelum mengambil langkah lanjutan terkait perubahan struktur komisi tersebut.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Gojek Ungkap Faktor Lonjakan Tingkat Permintaan di Area Jakarta - Image
Jabodetabek

Gojek Ungkap Faktor Lonjakan Tingkat Permintaan di Area Jakarta

Jumat, 13 Maret 2026 | 20.17 WIB

Aplikator Perbesar Anggaran BHR Ojol 2026, Pengamat Tekankan Prinsip Produktivitas - Image
Bisnis

Aplikator Perbesar Anggaran BHR Ojol 2026, Pengamat Tekankan Prinsip Produktivitas

Rabu, 4 Maret 2026 | 18.53 WIB

Kolaborasi BPJS dan Gojek, Pastikan Pengemudi Mitra Terlindungi Program JKN - Image
Nasional

Kolaborasi BPJS dan Gojek, Pastikan Pengemudi Mitra Terlindungi Program JKN

Selasa, 13 Januari 2026 | 02.14 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

