Keadaan Penerima Bansos Lebih dari 5 Tahun Tak Berubah, Kemensos Evaluasi Agar Masyarakat Lebih Mandiri Finansial

JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah serius mengikis ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos). Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terus-menerus menerima bantuan selama lebih dari lima tahun tanpa ada peningkatan ekonomi yang signifikan.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan, paradigma ini harus segera diubah. Alih-alih hanya memberikan bantuan tunai, Kemensos ingin mendorong program pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri secara finansial.

Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, Kemensos mengajak sektor perbankan, khususnya Bank Mandiri dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk turun tangan langsung dalam proses pengentasan kemiskinan.

Dalam pertemuan dengan perwakilan Bank Mandiri di Kantor Kemensos, Senin (13/4), Agus Jabo menekankan pentingnya peran bank pelat merah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat bawah.

"Inilah yang diinginkan Presiden, agar Himbara lebih terlibat dalam upaya menggerakkan pemberdayaan," ujar Agus Jabo.

Keluar dari Zona Nyaman Bansos

Agus Jabo menjelaskan bahwa penguatan pemberdayaan adalah kunci agar KPM tidak lagi terjebak dalam ketergantungan bantuan jangka panjang. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memberikan "kail" ketimbang hanya "ikan".

Dengan adanya program pemberdayaan, diharapkan kualitas hidup masyarakat meningkat secara bertahap hingga mereka mampu melakukan graduasi atau mandiri secara ekonomi. Namun, ia mengakui Kemensos tidak bisa berjalan sendirian dalam mengeksekusi visi ini.

"Saya minta penguatan pemberdayaan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada bansos. Kementerian Sosial juga akan merangkul berbagai pihak, termasuk Bank Mandiri dan Himbara untuk memperkuat program tersebut," imbuhnya.