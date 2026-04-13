Bacadnas Kemhan Siapkan 4.000 ASN Jadi Komcad Hingga Akhir Tahun

JawaPos.com - Sebanyak 2.019 Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dilepas oleh Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema untuk menjalani latihan dasar kemiliteran (latsarmil) sebelum dilantik menjadi Komponen Cadangan (Komcad).

Lebih kurang 2.000 ASN lainnya dipastikan segera menyusul. Sebab, Kemhan menarget pembentukan 4.000 Komcad ASN tahun ini.

”Sudah direncanakan tahun ini, 4.000 ASN yang akan disiapkan, yang sudah kami petakan pendidikannya melalui dengan 2 gelombang. Tiap gelombang 2.000 ASN. Sehingga ini gelombang pertama selesai, nanti kami akan siapkan di pertengahan tahun menuju ke akhir tahun 2.000 lagi,” kata Gabriel kepada awak media pada Senin (13/4).

Menurut Gabriel, ASN memiliki potensi besar untuk dibentuk sebagai Komcad. Mengingat mereka sudah punya keterikatan dengan negara dalam pekerja sehari-hari.

Karena itu, pemerintah menyeleksi ribuan ASN yang memenuhi kualifikasi untuk dilatih menjadi Komcad melalui latsarmil yang berlangsung selama lebih kurang 1,5 bulan.

”Sehingga dalam kondisi apapun, baik itu negara dalam kondisi yang aman, damai, ataupun dalam kondisi tertentu, ini secara bersama jiwa bela negara yang mendasar ini sudah dalam satu frekuensi, walaupun dengan porsi tanggung jawab profesi berbeda. Itu yang paling utama. Dasarnya adalah bela negara,” ucap jenderal bintang tiga TNI AD tersebut.

Selama menjalani latsarmil, ribuan ASN tersebut dilatih agar memiliki kemampuan sebagai Komcad. Pelatihan diberikan sesuai dengan kurikulum yang sudah disusun oleh Kemhan bersama TNI.

Mulai dari membangun kepedulian, pembentukan jiwa korsa, memantapkan jiwa disiplin, dan pelatihan ketahanan mental sebagai Komcad ASN.

”Saya tadi sudah sampaikan kepada pemangku kepentingan yang hadir mewakili kementerian, bahwa kita dalam konteks untuk pelaksanaan latihan ini, ini anak-anak kita, para ASN, akan keluar dari dirinya untuk melihat potret, untuk bisa paham tugasnya dia tidak akan berdiri sendiri. Di bagian-bagian dia akan berinteraksi dengan bagian-bagian secara internal di kementerian,” bebernya.