Buka Muktamar XXI Mathla'ul Anwar, Menag Nasaruddin Umar Ajak Ormas Bersinergi Hadapi Perubahan Global

JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan (ormas), untuk merapatkan barisan dan memperkuat sinergi dalam menghadapi perubahan global yang kian cepat.

Hal tersebut disampaikan saat Menag membuka secara resmi Muktamar XXI Mathla'ul Anwar (MA) di Plaza Aspirasi, Kota Serang, Banten, Sabtu (11/4).

“Mempersiapkan umat masa depan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri oleh negara atau ormas tertentu, tetapi membutuhkan kerja sama dan sinergi semua pihak. Mari kita saling mengokohkan,” kata Nasaruddin Umar.

Menurutnya, muktamar menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembinaan umat agar mampu membaca perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar, serta tetap bergerak maju dengan arah yang jelas.

Ia menilai Mathla'ul Anwar memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah bangsa dan berperan strategis dalam pembinaan umat, baik di bidang pendidikan maupun pemberdayaan sosial.

“Ia adalah jembatan yang menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan sosial. Melalui Muktamar XXI ini, kita berharap tidak hanya lahir kepemimpinan baru, tetapi juga gagasan segar untuk memperkuat peran organisasi dalam membangun bangsa,” tegasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Embay Mulya Syarief, menyebut Muktamar XXI sebagai momentum penting dalam sejarah organisasi, terlebih karena untuk pertama kalinya digelar di ibu kota Provinsi Banten.

“Muktamar ini bukan hanya agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memperkuat arah organisasi dalam menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Mengusung tema “Membangun Peradaban Umat Menuju Kemandirian Bangsa,” muktamar ini diarahkan menghasilkan keputusan strategis guna memperkuat peran Mathla’ul Anwar dalam tiga bidang utama, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial.