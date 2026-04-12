Buka Muktamar XXI Mathla'ul Anwar, Menag Nasaruddin Umar Ajak Ormas Bersinergi Hadapi Perubahan Global

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat menghadiri pembukaan Muktamar XXI Mathla'ul Anwar (MA) di Plaza Aspirasi, Kota Serang, Banten, Sabtu (11/4).
JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan (ormas), untuk merapatkan barisan dan memperkuat sinergi dalam menghadapi perubahan global yang kian cepat.
Hal tersebut disampaikan saat Menag membuka secara resmi Muktamar XXI Mathla'ul Anwar (MA) di Plaza Aspirasi, Kota Serang, Banten, Sabtu (11/4).
“Mempersiapkan umat masa depan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri oleh negara atau ormas tertentu, tetapi membutuhkan kerja sama dan sinergi semua pihak. Mari kita saling mengokohkan,” kata Nasaruddin Umar.
Menurutnya, muktamar menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembinaan umat agar mampu membaca perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar, serta tetap bergerak maju dengan arah yang jelas.
Ia menilai Mathla'ul Anwar memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah bangsa dan berperan strategis dalam pembinaan umat, baik di bidang pendidikan maupun pemberdayaan sosial.
“Ia adalah jembatan yang menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan sosial. Melalui Muktamar XXI ini, kita berharap tidak hanya lahir kepemimpinan baru, tetapi juga gagasan segar untuk memperkuat peran organisasi dalam membangun bangsa,” tegasnya.
Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Embay Mulya Syarief, menyebut Muktamar XXI sebagai momentum penting dalam sejarah organisasi, terlebih karena untuk pertama kalinya digelar di ibu kota Provinsi Banten.
“Muktamar ini bukan hanya agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memperkuat arah organisasi dalam menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Mengusung tema “Membangun Peradaban Umat Menuju Kemandirian Bangsa,” muktamar ini diarahkan menghasilkan keputusan strategis guna memperkuat peran Mathla’ul Anwar dalam tiga bidang utama, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial.
Ketua OC Muktamar XXI Mathla'ul Anwar, Asep Rohmatulloh, memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang dan terstruktur.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik