Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
12 April 2026, 23.59 WIB

Buka Muktamar XXI Mathla'ul Anwar, Menag Nasaruddin Umar Ajak Ormas Bersinergi Hadapi Perubahan Global

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat menghadiri pembukaan Muktamar XXI Mathla'ul Anwar (MA) di Plaza Aspirasi, Kota Serang, Banten, Sabtu (11/4).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat menghadiri pembukaan Muktamar XXI Mathla'ul Anwar (MA) di Plaza Aspirasi, Kota Serang, Banten, Sabtu (11/4).

JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan (ormas), untuk merapatkan barisan dan memperkuat sinergi dalam menghadapi perubahan global yang kian cepat.

Hal tersebut disampaikan saat Menag membuka secara resmi Muktamar XXI Mathla'ul Anwar (MA) di Plaza Aspirasi, Kota Serang, Banten, Sabtu (11/4).

“Mempersiapkan umat masa depan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri oleh negara atau ormas tertentu, tetapi membutuhkan kerja sama dan sinergi semua pihak. Mari kita saling mengokohkan,” kata Nasaruddin Umar.

Menurutnya, muktamar menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembinaan umat agar mampu membaca perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar, serta tetap bergerak maju dengan arah yang jelas.

Ia menilai Mathla'ul Anwar memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah bangsa dan berperan strategis dalam pembinaan umat, baik di bidang pendidikan maupun pemberdayaan sosial.

“Ia adalah jembatan yang menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan sosial. Melalui Muktamar XXI ini, kita berharap tidak hanya lahir kepemimpinan baru, tetapi juga gagasan segar untuk memperkuat peran organisasi dalam membangun bangsa,” tegasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Embay Mulya Syarief, menyebut Muktamar XXI sebagai momentum penting dalam sejarah organisasi, terlebih karena untuk pertama kalinya digelar di ibu kota Provinsi Banten.

“Muktamar ini bukan hanya agenda rutin, tetapi momentum strategis untuk memperkuat arah organisasi dalam menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Mengusung tema “Membangun Peradaban Umat Menuju Kemandirian Bangsa,” muktamar ini diarahkan menghasilkan keputusan strategis guna memperkuat peran Mathla’ul Anwar dalam tiga bidang utama, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial.

Ketua OC Muktamar XXI Mathla'ul Anwar, Asep Rohmatulloh, memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang dan terstruktur.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Prabowo–Gibran dan Menteri Kabinet Merah Putih Hadiri Peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara - Image
Hijrah Ramadan

Prabowo–Gibran dan Menteri Kabinet Merah Putih Hadiri Peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara

11 Maret 2026, 04.59 WIB

Istana Gelar Peringatan Nuzulul Qur’an Besok 10 Februari 2026, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir - Image
Hijrah Ramadan

Istana Gelar Peringatan Nuzulul Qur’an Besok 10 Februari 2026, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

10 Maret 2026, 01.15 WIB

Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Zakat Fardhu Ain dan Rukun Islam yang Wajib Ditunaikan - Image
Hijrah Ramadan

Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Zakat Fardhu Ain dan Rukun Islam yang Wajib Ditunaikan

01 Maret 2026, 16.47 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore