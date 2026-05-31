Perayaan Waisak Digelar Sebulan Penuh, Menag Nasaruddin Serukan Kedamaian

JawaPos.com - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar membawa pesan kedamaian dalam perayaan Hari Tri Suci Waisak 2570 T.B. Menag mengajak seluruh umat beragama untuk aktif meredam ego demi menciptakan kedamaian global yang bebas dari konflik.

Pesan kesejukan ini disampaikan langsung oleh Menag saat menghadiri perayaan Waisak di Wihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Centre, Duri Kepa, Jakarta Barat, Minggu (31/5).

Menurut Menag, akar dari berbagai konflik besar di dunia sebenarnya bermula dari ego manusia yang tidak terkendali. Oleh karena itu, agama harus menjadi instrumen utama untuk menjinakkan ego tersebut.

"Kalau kita berhasil menjinakkan ego kita, bukan saja persoalan pribadi dan keluarga yang selesai, tetapi juga persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, bahkan dunia," ujar Nasaruddin Umar.

Menjinakkan Ego untuk Kedamaian Dunia

Perayaan Waisak di Wihara Ekayana Arama tahun ini berlangsung sangat khidmat dan meriah. Tercatat, sekitar 9.500 umat Buddha bersama 28 biksu dan biksuni Sangha Agung Indonesia memadati lokasi.

Acara sakral tersebut dimulai dengan prosesi pindapata dan puja bakti Waisak. Suasana religius yang kental mengiringi sepanjang jalannya ritual.

Senada dengan Menag, Bhante Nyana Gupta menegaskan bahwa momentum Waisak bukan sekadar seremonial tahunan semata. Waisak adalah waktu yang tepat untuk membumikan nilai-nilai Buddha dalam keseharian.

"Kita menekankan pentingnya cinta kasih sebagai salah satu aspek praktik umat Buddha yang dapat membawa perdamaian. Kehadiran Buddha hendaknya juga hadir dalam diri setiap orang," kata Bhante Nyana Gupta.