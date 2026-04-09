Dimas Choirul
09 April 2026, 22.27 WIB

Prabowo Minta BGN Sikat SPPG Nakal dan Pastikan MBG Tepat Sasaran

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).

JawaPos.com –  Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN)  agar dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi tidak sesuai petunjuk teknis (juknis), ditertibkan. Hal itu disampaikan usai rapat kerja dengan anggota Kabinet Merah Putih, Eselon I Kementerian dan Lembaga, serta para Dirut BUMN. 

 
“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Wakil BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi  Nanik S Deyang, Rabu (8/4).
 
Nanik juga melaporkan ke presiden bahwa BGN terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai Juknis, menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk juga bila ada mitra yang melakukan mark up harga bahan baku serta memonopoli suplier, dan lain lain. “Bagus lanjutkan terus,” kata Presiden sambil mengacungkan jempol seperti ditirukan Nanik.
 
Tak hanya memerintahkan penertiban SPPG, presiden juga meminta agar pemberian MBG diarahkan ke para penerima manfaat yang harus diperbaiki gizinya. “Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik sambil menambahkan bahwa ia akan membentuk tim untuk menyisir penerima MBG agar tepat sasaran dan tidak mubazir.
 
 
Presiden juga menekankan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan secara memaksa, khususnya bagi kelompok masyarakat mampu maupun sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut tidak boleh dipaksa untuk menerima.
 
“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” jelas Nanik.
 
Menurut Nanik, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci agar program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
 
“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” tutup Nanik.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
Sidak ke Bandung Barat, Waka BGN Temukan Bangunan Tak Layak Jadi SPPG - Image
Nasional

Sidak ke Bandung Barat, Waka BGN Temukan Bangunan Tak Layak Jadi SPPG

09 April 2026, 21.44 WIB

BGN Perkuat Pengawasan Pangan dari Timur Indonesia - Image
Nasional

BGN Perkuat Pengawasan Pangan dari Timur Indonesia

04 April 2026, 23.09 WIB

Dukung Langkah BGN Sidak SPPG Tak Penuhi Standar, Ahli Pangan Sarankan Sistem Rantai Dingin untuk Dukung Program MBG - Image
Nasional

Dukung Langkah BGN Sidak SPPG Tak Penuhi Standar, Ahli Pangan Sarankan Sistem Rantai Dingin untuk Dukung Program MBG

04 April 2026, 00.18 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

