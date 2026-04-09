Prabowo: Jangan Anggap Pekerjaan Presiden Enak, Aku Harus Kerja Nggak Ada Libur

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan jabatan kepala negara bukanlah posisi yang ringan atau penuh kenyamanan seperti yang dibayangkan sebagian masyarakat. Ia menekankan, tanggung jawab besar yang diemban kepala negara menuntut kerja tanpa henti dan pengorbanan waktu pribadi.

Prabowo mengingatkan agar tidak salah persepsi terhadap tugas seorang presiden, yang harus selalu siap menghadapi berbagai tantangan negara.

“Jadi berdiri di sini saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak, yang mau jadi presiden selamet, benar-benar aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja sekarang ini nggak ada libur," kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).

Ia mengungkapkan, berbagai agenda kenegaraan, baik di dalam maupun luar negeri, harus dijalankan demi memastikan stabilitas dan kepentingan nasional tetap terjaga. Hal ini sebagai upaya menjaga ketahanan energi di Tanah Air.

“Dibilang Prabowo seneng jalan-jalan ke luar negeri, saudara-saudara untuk amankan minyak ya gua harus kemana-kemana," ujarnya.

Prabowo menegaskan, kunjungan luar negeri yang dilakukan bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan bagian dari strategi diplomasi dan kerja sama internasional. Prabowo turut menyinggung kunjungannya ke Jepang sebagai salah satu contoh upaya tersebut.