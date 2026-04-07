Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
None
08 April 2026, 02.11 WIB

Operasi Ketupat 2026 Dianggap Lancarkan Arus dan Tekan Kecelakaan, Kakorlantas: Ini Hasil Kerja Keras

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. (Polri) - Image

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. (Polri)

JawaPos.com - Polri mendapat penilaian positif terkait penyelenggaraan mudik lebaran 2026. Tingkat kepuasan tercatat mencapai 82,7 persen. Data ini diperoleh berdasarkan survei dari Indikator Politik Indonesia.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 29 Maret–4 April 2026 terhadap 1.200 responden. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, 81 persen responden menyatakan penyelenggaraan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dengan rincian 11,5 persen sangat setuju Operasi Ketupat 2026 melancarkan arus mudik dan 71,2 persen setuju. 

Dalam survei ini, 79,8 persen responden menilai Operasi Ketupat 2026 berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas. Data ini sejalan dengan meningkatnya aspek keselamatan pemudik.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho merasa bahagia atas temuan tersebut. Polri akan terus memperbaiki diri untuk memberikan pelayanan terbaik.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Korlantas Polri bersama stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami terus berkomitmen menghadirkan Kamseltibcarlantas yang optimal pada setiap momentum nasional,” ujar Agus, Selasa (7/4).

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan terkait yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo atas petunjuk, arahan, serta kehadiran langsung di lapangan yang menjadi motivasi dan penguat bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas,” tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore