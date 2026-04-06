Libur Panjang Paskah Berakhir, Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan

JawaPos.com – Libur Panjang akhir pekan Jumat Agung dan Paskah resmi berakhir. Seiring dengan itu, rekayasa lalu lintas di Tol Trans Jawa juga diakhiri.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama pihak kepolisian telah mengakhiri rekayasa lalu lintas dengan menghentikan sistem contraflow atau lawan arah pada Minggu (5/4) malam.

Dilansir dari Antara, Langkah itu dilakukan seiring berkurangnya volume arus balik libur panjang Jumat Agung dan Paskah tadi malam.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menjelaskan, sebelumnya rekayasa lalu lintas contraflow diterapkan dari KM 55 sampai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta mulai pukul 16.36 WIB.

Selanjutnya pada Minggu malam sekitar pukul 20.06 WIB, rekayasa lalu lintas itu dihentikan seiring dengan kondisi lalu lintas yang berangsur normal.

Selepas penghentian contraflow, kondisi lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek kembali normal dan terpantau ramai lancar di kedua arah.

Ria Marlinda mengatakan bahwa normalisasi arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek merupakan hasil dari pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif di lapangan.

Pihaknya bersama kepolisian terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi lalu lintas sebelum mengambil Langkah rekayasa.

"Seiring dengan volume kendaraan yang mulai terdistribusi dengan baik, 'contraflow' dihentikan dan lalu lintas kembali beroperasi normal untuk memastikan kenyamanan pengguna jalan," terangnya.