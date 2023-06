Rakernas III PDIP Dukung Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun

Dia mengatakan, pemberantasan kemiskinan hingga tengkes bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan syarat utama bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan," ujar Puan.

Rekomendasi eksternal Rakernas III PDIP juga berisi tentang apresiasi terhadap kinerja Jokowi, mendorong Pemilu 2024 yang jujur, komitmen pemenangan Ganjar pada Pilpres 2024, serta menempatkan rakyat menjadi pemimpin tertinggi. Bahkan, mendukung BRIN mendayagunakan seluruh potensi plasma nutfah, mendorong kemajuan desa, dan percepatan pengangkatan honorer.

Kemudian, rekomendasi eksternal Rakernas III berisi mendorong pemerintah memperkuat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebagai pusat penggemblengan calon pemimpin bangsa atas cara pandang geopolitik Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

Selain itu, rekomendasi eksternal Rakernas III berisi apresiasi PDIP terhadap UNESCO, The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, atas penetapan tiga arsip pidato Bung Karno sebagai Memory of The World.

"Yaitu, pidato di depan Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955, pidato di hadapan Sidang Umum PBB tahun 1960 berjudul 'To Build The World a New' dan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok I di Beograd tahun 1961 sebagai Tiga Tinta Emas yang mewarnai pemikiran sosial, politik, dan ekonomi Internasional pada abad ke-20," pungkas Puan.