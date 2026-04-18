Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Antara
19 April 2026, 00.46 WIB

Megawati Usul KAA Jilid II untuk Cari Solusi Masalah Geopolitik Global

Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (18/4/2026). (PDIP) - Image

Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (18/4/2026). (PDIP)

JawaPos.com - Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut menyoroti guncangan geopolitik global beberapa waktu belakangan.

Ia mengusulkan agar diadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) Jilid II untuk mengatasi goncangan geopolitik global yang saat ini terjadi.

Menurut Megawati, dunia saat ini perlu pemikiran alternatif soal bagaimana perdamaian bisa diwujudkan.

Dalam kondisi tersebut, semangat KAA 1955 sangat relevan untuk menjawab tantangan kesetaraan antarbangsa.

"Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan. Di sinilah pemikiran geopolitik Bung Karno menjadi kompas bagi masa depan bangsa dan dunia," kata Megawati dalam pidatonya raat peringatan 71 Tahun peringatan KAA di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (18/4) sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut Megawati, bahwa ancaman neokolonialisme dan imperialisme masih bekerja dalam sifat dan corak yang berbeda pada era modern seperti saat ini.

Karena itu, penyelenggaraan KAA Jilid II menjadi sangat relevan untuk menjaga kedaulatan bangsa-bangsa merdeka.

Selain itu, Megawati menyerukan reformasi total atau re-tooling terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mengingat struktur PBB saat ini sudah usang karena lahir dari konstelasi perang dunia II.

Megawati juga menyampaikan kembali gagasan Presiden pertama RI Soekarno yang mendesak untuk menghapus hak istimewa atau hak veto negara-negara tertentu, yang dinilai menciptakan ketimpangan global.

"Perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional," kata Megawati.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore