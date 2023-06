Mario Dandy: Mending Gua Pukulin David, Dibanding Harus Lapor ke Hukum

Di dalam mobil Dandy secara jelas menyampaikan kepada Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan hendak memukuli David. Hal itu Dandy ucapkan setelah mendengar AG mengakui kepada Shane mendapat pelecehan seksual dari David.

"Mangkannya om, yang kaya gini harus dikasih pelajaran, karena dia udah 17 tahun mangkannya mending gua pukulin, dibanding gua harus laporan ke hukum ," ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) menirukan kalimat Dandy dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Dandy, Shane dan AG kemudian melanjutkan perjalanan menuju Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. David diketahui tengah berada di sana.

"Untuk menghindari kecurigaan Anak korban Cristalino David Ozora alias Wareng, Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 meter dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban," ucap jaksa.

Diketahui, Mario Dandy Satriyo didakwa melakukan penganiayaan berat dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora . Penganiayaan yang dilakukan oleh Dandy pun disebut sudah direncanakan.

"Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy beserta Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan anak AG turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan terencana," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Kasus ini bermula dari hubungan asmara antara David dengan AG yang berakhir pada akhir 2022. Setelah itu AG menjalin asmara dengan Dandy pada 11 Januari 2023. Namun, meski telah berpisah, David dan AG masih menjalin komunikasi. Bahkan sempat pergi bersama dan disebut melakukan tindakan asusila.

Informasi ini pun sampai ke telingan Dandy dari mantan pacarnya Anastasia Pretya Amanda saat bertemu disebuah bar kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dandy pun emosi mendengarnya. Dia berusaha mengkonfirmasi ke David, namun David membantahnya. Begitu pula saat mengkonfirmasi kepada AG, tidak ada jawaban yang diterima Dandy. Membuatnya semakin emosi.

Puncak perseteruan ini terjadi pada 20 Februari 2023. Dandy mengajak Shane untuk melakukan penganiayaan kepada David. Saat itu pertemuan terjadi dibantu oleh AG yang menghubungi David ingin mengembalikan kartu pelajar. Ketiga orang ini lalu menemui David di rumah kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut kemudian David dianiaya oleh Dandy.

Mario Dandy didakwa melanggar Pasal primer pasal 355 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP subsider 353 ayat 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 76 C juncto pasal 50 ayat 2 UU no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak jucto pasal 55 ayat 1 KUHP.