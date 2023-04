Nasdem Tunggu Mei untuk Pendamping Anies Baswedan, PPP Umumkan Capres Hari Ini

Prabowo Subianto Temui Para Jenderal

JawaPos.com – Koalisi Perubahan telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan mereka usung. Namun, hingga kini nama calon wakil presiden (cawapres)-nya belum ditetapkan.

Koalisi yang terdiri atas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS itu masih menunggu saat yang tepat untuk memunculkan sosok pendamping Anies.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, cawapres Anies masih dalam penggodokan di tim kecil. Dia menilai saat ini masih cukup waktu untuk mematangkan calon wakil Anies. ”Jadi, ini masih dalam time frame untuk belanja usulan sih,” ujarnya kemarin (25/4).

Baca Juga: Koalisi Perubahan Kerucutkan Calon Wakil Anies Baswedan, Ansor Ungkap Sejumlah Nama

Proses penggodokan dilakukan sembari terus melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh. Harapannya, tim mendapat pandangan terkait tokoh yang tepat untuk mendampingi Anies. ”Jadi, sampai Mei ini kami coba lihat lah,” imbuhnya.

Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan, keputusan PDIP mengusung Ganjar Pranowo akan memengaruhi proses pencarian cawapres Anies. Dengan lawan yang cukup berat, wakil Anies harus dipastikan memiliki nilai jual yang tinggi di masyarakat. ”Karakter cawapres Anies mesti dicari sosok yang laku jual. Bisa mendukung kemenangan Anies,” ujarnya kemarin.

Ujang menilai proses pencarian cawapres Anies cukup memberikan tantangan. Sebab, platform perubahan yang diusung koalisi membuat tidak semua tokoh bisa memenuhi kriteria.

Jadi, selain harus diterima parpol koalisi, tantangannya ada pada mencari sosok cawapres yang mempunyai semangat perubahan. Problemnya, mayoritas tokoh yang masuk dalam jajaran bursa cawapres didominasi kubu pemerintah yang tidak merepresentasikan perubahan.

Baca Juga: Muhaimin Doakan Prabowo Menang Pilpres 2024

Atas realitas politik itu, Ujang menilai yang lebih berpeluang adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dari sisi tokoh di luar gerbong pemerintah, praktis hanya AHY yang namanya ada di papan atas bursa cawapres. ”Analisis saya nanti tetap memilih AHY,” ucapnya.

Meski demikian, doktor ilmu politik jebolan Universitas Indonesia tersebut memprediksi nama cawapres Anies tidak akan diumumkan dalam waktu dekat. Dengan rentang waktu yang masih panjang, akan berisiko jika diumumkan cepat. ”Kalau di awal akan terbaca kekuatan oleh lawan. Kemudian berpotensi dikerjain juga kalau di awal-awal,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui sejumlah purnawirawan TNI. Antara lain Laksamana (Purn) Widodo A.S., Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono, dan Jenderal (Purn) Wiranto.

Ditemui di kediaman Wiranto, Prabowo mengatakan, kunjungannya merupakan rangkaian dari kegiatan Lebaran. Pihaknya sengaja datang ke para senior untuk bersilaturahmi.