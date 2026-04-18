Syahrul Yunizar
18 April 2026, 18.40 WIB

Taj Yasin dan Agus Suparmanto Tak Aktif Bertugas, Kader PPP Berbagai Daerah Siapkan Gugatan

Sekjen PPP terpilih versi Muktamar X periode 2025-2030, Taj Yasin Maimoen didampingi tokoh PPP Romahurmuziy. (Istimewa)

JawaPos.com - Kemarahan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di berbagai daerah memuncak. Mereka muntab karena Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Taj Yasin dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Agus Suparmanto dinilai tidak aktif bertugas.

Kondisi tersebut tidak hanya memicu polemik di internal PPP, melainkan turut memunculkan masalah. Apalagi kader-kader PPP di daerah kecewa karena terbit surat-surat kepartaian yang dinilai menimbulkan kegaduhan dan dianggap sebagai bentuk sabotase terhadap jalannya roda organisasi.

Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara (Sultra) Rachmawati Badallah adalah salah seorang kader daerah yang buka suara. Dia menyampaikan, pihaknya bersama sejumlah kader di daerah tengah mempersiapkan langkah hukum berupa gugatan perdata terhadap Taj Yasin dan Agus Suparmanto.

Menurut Rachmawati, langkah tersebut diambil sebagai respons atas dinamika internal partai. Yakni ketidakaktifan dan sikap yang ditunjukkan oleh Taj Yasin dan Agus Suparmanto. Keduanya dinilai telah mengganggu stabilitas organisasi serta memicu kekecewaan yang meluas sampai ke daerah.

”Ketua-ketua wilayah saat ini sedang mempersiapkan gugatan perdata terhadap Taj Yasin sebagai Sekjen dan Agus Suparmanto (selaku waketum). Ini merupakan akumulasi dari kekecewaan daerah atas munculnya surat-surat yang justru menimbulkan kegaduhan di internal partai,” kata dia kepada awak media pada Sabtu (18/4).

Rachmawati menyampaikan bahwa saat ini proses gugatan masih dalam tahap pematangan oleh tim hukum yang mewakili DPW PPP se-Indonesia. Dia memastikan, koordinasi terus berjalan agar langkah hukum yang diambil memiliki dasar yang kuat sebelum didaftarkan secara resmi ke pengadilan.

”Tim hukum sedang bekerja dan dalam waktu dekat gugatan akan segera didaftarkan. Ini bukan langkah spontan, tetapi sudah melalui pembahasan yang matang bersama seluruh perwakilan daerah,” tegasnya.

Rencananya gugatan terhadap Taj Yasin dan Agus Suparmanto akan dilayangkan kepada 2 pengadilan sekaligus. Gugatan terhadap Taj Yasin didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang. Sementara gugatan terhadap Agus Suparmanto diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain menempuh jalur hukum, lanjut dia, kader PPP di daerah juga mendesak Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Taj Yasin dari posisi sekjen. Kader-kader PPP ingin posisi itu diisi oleh figur yang mampu menjaga soliditas dan kinerja organisasi.

Artikel Terkait
Resmi Pimpin PPP Banten, Neng Siti Julaiha Fokus Konsolidasi hingga Akar Rumput - Image
Berita Daerah

Resmi Pimpin PPP Banten, Neng Siti Julaiha Fokus Konsolidasi hingga Akar Rumput

14 April 2026, 01.27 WIB

PPP Dilanda Sengketa Kepengurusan, Akademisi Bilang Penyelesaiannya Harus Mengacu UU Partai Politik - Image
Politik

PPP Dilanda Sengketa Kepengurusan, Akademisi Bilang Penyelesaiannya Harus Mengacu UU Partai Politik

29 Maret 2026, 15.02 WIB

Muswil Banten Hasilkan Formatur, PPP Perkuat Struktur Partai Hadapi Agenda Politik Nasional - Image
Berita Daerah

Muswil Banten Hasilkan Formatur, PPP Perkuat Struktur Partai Hadapi Agenda Politik Nasional

15 Maret 2026, 06.43 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

