Mark Lee Tanyakan 'What Makes You Happy?' dalam Teaser Single Terbaru

JawaPos.com - Mark Lee perkenalkan karya musik terbarunya melalui teaser video musik berjudul 'Happiest'.

Dalam cuplikan singkat tersebut, Mark mengajak pendengar merenungkan sebuah pertanyaan sederhana, tetapi memiliki makna mendalam: "What makes you happy?" atau "Apa yang membuatmu bahagia?".

Teaser ini sekaligus membangun antusiasme menjelang perilisan single terbarunya pada 6 November 2026.

Menurut laporan Allkpop, Mark merilis teaser tersebut pada 5 November tengah malam waktu Korea melalui kanal resmi agensinya, Upper Room. Video berdurasi sekitar 22 detik itu dibuka dengan tulisan pertanyaan berlatar hijau gelap.

Selanjutnya, penonton diperlihatkan sejumlah potongan aktivitas sederhana, mulai dari Mark yang duduk di antara kotak hadiah, membaca sesuatu, hingga melihat ponsel di meja.

Suasana kemudian berubah menjadi lebih romantis dengan pemandangan jalan bersalju yang diterangi lampu-lampu jalan.

Mark terlihat berjalan menyusuri kawasan musim dingin sebelum duduk di bangku depan pohon Natal sambil menyanyikan lagu.

Cuplikan tersebut ditutup dengan tampilan jalan dari sudut pandang atas dan judul 'Happiest' yang muncul dalam tulisan tangan. Visualnya menghadirkan nuansa hangat yang cocok dengan suasana akhir tahun.

Lagu 'Happiest' mengusung genre alternative pop R&B dan mengangkat tema tentang makna kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.