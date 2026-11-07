Rayakan 15 Tahun Debut, 2NE1 Hadirkan Visual Eksklusif dalam '15th ANNIVERSARY BEST LP'

JawaPos.com - 2NE1 ajak penggemar bernostalgia melalui perilisan video motion graphic untuk '15th ANNIVERSARY BEST LP'.

Video animasi singkat tersebut dibagikan melalui kanal YouTube resmi grup dan menampilkan konsep visual kartu remi yang menjadi identitas desain album spesial tersebut.

Kehadirannya menjadi pengingat perjalanan musik CL, Park Bom, Dara, dan Minzy sejak debut pada 2009.

Menurut laporan Allkpop, video motion graphic itu memperlihatkan rangkaian ilustrasi simbol kartu yang digunakan dalam kemasan vinyl edisi terbatas.

Video tersebut juga menyoroti proyek album yang dibuat khusus untuk memperingati 15 tahun debut 2NE1. Meski momen anniversary telah berlalu, rilisan ini tetap menjadi koleksi istimewa bagi BLACKJACK yang ingin menyimpan jejak perjalanan grup.

'15th ANNIVERSARY BEST LP' memuat sepuluh lagu pilihan yang mewakili berbagai era musik 2NE1. Sisi pertama berisi 'Fire', 'I Don't Care', 'Can't Nobody', 'Go Away', dan 'It Hurts (Slow)'.

Sementara sisi kedua menghadirkan 'I Am the Best', 'UGLY', 'Lonely', 'Missing You', serta 'Come Back Home (Concert Live Ver.)' yang direkam dari konser reuni mereka di Seoul.

vinyl ini dirancang dengan konsep koleksi eksklusif. Paketnya mencakup kotak transparan, piringan vinyl bermotif percikan warna ungu, poster sampul berbentuk lingkaran, poster tambahan, poster lirik, papan kredit berbahan logam, serta empat kartu foto selfie. Setiap salinan juga dilengkapi stiker hologram edisi terbatas sebagai penanda keaslian koleksi.

Album tersebut sebelumnya dibuka untuk pemesanan pada 16 hingga 31 Desember 2024 melalui YG Select, Ktown4u, dan sejumlah toko musik lainnya.