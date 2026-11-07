Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 03.07 WIB

Rayakan 15 Tahun Debut, 2NE1 Hadirkan Visual Eksklusif dalam '15th ANNIVERSARY BEST LP'

2Ne1 (x @soompi) - Image

2Ne1 (x @soompi)

JawaPos.com - 2NE1 ajak penggemar bernostalgia melalui perilisan video motion graphic untuk '15th ANNIVERSARY BEST LP'.

Video animasi singkat tersebut dibagikan melalui kanal YouTube resmi grup dan menampilkan konsep visual kartu remi yang menjadi identitas desain album spesial tersebut.

Kehadirannya menjadi pengingat perjalanan musik CL, Park Bom, Dara, dan Minzy sejak debut pada 2009.

Menurut laporan Allkpop, video motion graphic itu memperlihatkan rangkaian ilustrasi simbol kartu yang digunakan dalam kemasan vinyl edisi terbatas.

Video tersebut juga menyoroti proyek album yang dibuat khusus untuk memperingati 15 tahun debut 2NE1. Meski momen anniversary telah berlalu, rilisan ini tetap menjadi koleksi istimewa bagi BLACKJACK yang ingin menyimpan jejak perjalanan grup.

'15th ANNIVERSARY BEST LP' memuat sepuluh lagu pilihan yang mewakili berbagai era musik 2NE1. Sisi pertama berisi 'Fire', 'I Don't Care', 'Can't Nobody', 'Go Away', dan 'It Hurts (Slow)'.

Sementara sisi kedua menghadirkan 'I Am the Best', 'UGLY', 'Lonely', 'Missing You', serta 'Come Back Home (Concert Live Ver.)' yang direkam dari konser reuni mereka di Seoul.

vinyl ini dirancang dengan konsep koleksi eksklusif. Paketnya mencakup kotak transparan, piringan vinyl bermotif percikan warna ungu, poster sampul berbentuk lingkaran, poster tambahan, poster lirik, papan kredit berbahan logam, serta empat kartu foto selfie. Setiap salinan juga dilengkapi stiker hologram edisi terbatas sebagai penanda keaslian koleksi.

Album tersebut sebelumnya dibuka untuk pemesanan pada 16 hingga 31 Desember 2024 melalui YG Select, Ktown4u, dan sejumlah toko musik lainnya.

Proses pengiriman dimulai pada akhir Maret 2025. Proyek ini menjadi bagian dari perayaan 15 tahun 2NE1 sekaligus melengkapi momen reuni mereka melalui tur konser 'WELCOME BACK', yang mempertemukan kembali keempat anggota di atas panggung setelah bertahun-tahun menjalani aktivitas masing-masing.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Setelah Tinggalkan YG Entertainment, CL 2NE1 Kini Dikabarkan Dekat dengan THEBLACKLABEL - Image
Music & Movie

Setelah Tinggalkan YG Entertainment, CL 2NE1 Kini Dikabarkan Dekat dengan THEBLACKLABEL

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.32 WIB

Comeback Solo, Minzy 2NE1 Tampil Memukau di Foto Konsep Single Terbaru “Calling” - Image
Music & Movie

Comeback Solo, Minzy 2NE1 Tampil Memukau di Foto Konsep Single Terbaru “Calling”

Kamis, 17 September 2026 | 02.38 WIB

Sandara Park Ungkap Pernah Jalani Hubungan Tanpa Bertemu, Kisah Asmaranya Bikin Kaget - Image
Entertainment

Sandara Park Ungkap Pernah Jalani Hubungan Tanpa Bertemu, Kisah Asmaranya Bikin Kaget

Senin, 20 Juli 2026 | 18.46 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore