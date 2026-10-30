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Penulis: Leni Setya Wati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.32 WIB

Setelah Tinggalkan YG Entertainment, CL 2NE1 Kini Dikabarkan Dekat dengan THEBLACKLABEL

CL (x @kchartsmaster) - Image

CL (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Kabar terbaru dari CL 2NE1. Ia dikabarkan sedang membahas kemungkinan menandatangani kontrak eksklusif dengan THEBLACKLABEL, agensi yang didirikan oleh produser musik Teddy. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak agensi.

Menurut laporan Soompi, THEBLACKLABEL menyatakan bahwa pembicaraan mengenai kontrak eksklusif dengan CL sedang berlangsung. Meski demikian, hingga pengumuman tersebut disampaikan, belum ada kepastian bahwa sang artis resmi bergabung.

CL memulai debutnya pada 2009 sebagai anggota 2NE1 di bawah naungan YG Entertainment. Bersama Park Bom, Sandara Park, dan Minzy, ia ikut membangun popularitas grup tersebut melalui lagu-lagu populer seperti “Fire”, “I Don't Care”, “I Am the Best”, dan “Come Back Home”.

Selain dikenal sebagai rapper dengan karakter panggung kuat, CL juga mengembangkan karier solo dan memperkenalkan warna musiknya sendiri kepada penggemar internasional.

Pada 2019, CL mengakhiri kontrak dengan YG Entertainment dan melanjutkan aktivitasnya secara independen. Setahun kemudian, ia mendirikan agensi sendiri bernama Very Cherry untuk mengelola kegiatan musik dan karier solonya.

Pada 2021, CL merilis album penuh pertamanya, ALPHA, yang menampilkan identitas musikalnya sebagai solois. Karena itu, kemungkinan bergabung dengan THEBLACKLABEL menjadi perkembangan menarik setelah beberapa tahun menjalankan aktivitas di bawah manajemen sendiri.

Jika kesepakatan tersebut terwujud, CL berpeluang kembali bekerja sama dengan Teddy, produser yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan musik 2NE1. Teddy terlibat dalam produksi sejumlah lagu ikonis grup tersebut selama mereka bernaung di YG Entertainment.

Hubungan profesional yang telah terjalin sejak awal karier 2NE1 membuat kemungkinan reuni ini menarik perhatian penggemar, terutama mereka yang berharap kolaborasi baru antara keduanya.

THEBLACKLABEL saat ini menaungi sejumlah artis, termasuk Taeyang BIGBANG, Rosé BLACKPINK, Jeon Somi, MEOVV, dan ALLDAY PROJECT. Label tersebut dikenal memiliki keterkaitan erat dengan Teddy dalam produksi musik dan pengembangan artis.

Apabila CL resmi bergabung, kehadirannya berpotensi menambah deretan musisi dengan pengalaman panjang di industri K-Pop yang berada di bawah naungan label tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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