Bertabur Bintang, “The Hit List” Hadirkan Kisah Balas Dendam Berlatar Dinasti Joseon

Cast The Hit List (zapzee.net)

JawaPos.com - Film “The Hit List” mulai proses syuting dengan menghadirkan deretan aktor ternama, seperti Jung Woo Sung, Jung Sung Il, Baek Yoon Sik, dan Wi Ha Jun. Kabar tersebut dilaporkan oleh Zapzee.

Film garapan sutradara Kim Hong Sun ini menggabungkan intrik politik, pertarungan berdarah, dan kisah balas dendam yang mengambil latar era Dinasti Joseon.

Adaptasi webtoon Kakao populer, “The Hit List” mengangkat kisah Han Myeong Hoe, seorang tokoh politik berpengaruh yang diperankan Jung Woo Sung. Ia dikenal sebagai ahli strategi kejam yang membangun kekuasaan melalui pembersihan berdarah.

Cerita juga mengikuti Baek Yi Hwa, perempuan yang kehilangan segalanya akibat kekejaman Han Myeong Hoe dan berubah menjadi sosok penuh dendam bernama Yagwi.

Jung Sung Il dipercaya memerankan Ban Seok, karakter yang menyimpan dendam terhadap Han Myeong Hoe dan bekerja sama dengan organisasi rahasia bernama Hwajeopmong untuk menjatuhkannya.

Sementara itu, Wi Ha Jun tampil sebagai Pangeran Suyang, seorang bangsawan ambisius yang bertekad merebut takhta.

Aktor Baek Yoon Sik turut bergabung sebagai Ji Hak, mantan pendekar pedang hebat yang kini menjalani kehidupan sebagai pandai besi.

Deretan pemain pendukung juga tidak kalah menarik. Choe Gwi Hwa berperan sebagai orang kepercayaan Han Myeong Hoe, sedangkan Park Ji Hwan dan Choi Daniel memerankan tokoh yang berjuang memulihkan kekuasaan Raja Danjong.

Choi Mu Sung, Go Chang Seok, Jo Bok Rae, Hyun Bong Sik, dan Lee Sung Wook juga ikut memperkuat jajaran pemeran. Dua karakter penting, Baek Yi Hwa dan Jang Gil Do, masih menunggu pengumuman pemeran resmi.

Di balik layar, film ini diarahkan Kim Hong Sun, sutradara yang dikenal melalui proyek “Project Wolf Hunting” dan serial “Gangs of London” musim ketiga.

Produksinya juga melibatkan kru internasional, termasuk sinematografer Lars Cox yang pernah mengerjakan “House of the Dragon”, “The Witcher”, dan “One Piece”, serta lighting director Kieran Waites yang terlibat dalam film “The Odyssey” dan waralaba “Fast & Furious”.

Mengutip laporan Zapzee, webtoon “The Hit List” telah mengumpulkan lebih dari 120 juta penayangan dan menjadi salah satu karya populer yang menarik perhatian pembaca.