Lee Seo Jin dan Ha Ji Won Kembali Jadi Pasangan Damo, Kenang Drama Legendaris 2003

Lee Seo Jin dan Ha Ji Won (allkpop)

JawaPos.com - Penggemar drama Korea lawas dibuat bernostalgia dengan reuni dua aktor populer, Lee Seo Jin dan Ha Ji Won.

Setelah 23 tahun berlalu sejak membintangi drama Damo pada 2003, keduanya kembali memperagakan salah satu adegan paling ikonik yang pernah membuat penonton terbawa suasana.

Menurut laporan Allkpop, momen reuni tersebut akan ditampilkan dalam program variety show berjudul My Grumpy Secretary pada 6 November 2026.

Dalam proses syuting, Lee Seo Jin dan Ha Ji Won kembali memerankan karakter Hwangbo Yoon dan Chae Ok. Keduanya menghidupkan dialog legendaris, "Are you hurt? I'm hurt too" atau "Apakah kamu terluka? Aku juga terluka."

Meski telah lebih dari dua dekade berlalu, ekspresi dan chemistry keduanya disebut masih mampu menghadirkan emosi yang sama seperti saat drama tersebut pertama kali ditayangkan.

Keduanya mengenang berbagai pengalaman selama proses produksi Damo. Lee Seo Jin dan Ha Ji Won membagikan cerita di balik adegan hujan yang membutuhkan tiga truk air hingga proses pengambilan gambar adegan penyembuhan yang cukup unik.

Lee Seo Jin bahkan sempat tertawa ketika melihat penampilannya sendiri dengan riasan janggut dan bercanda bahwa dirinya terlihat seperti seorang pengkhianat.

Ha Ji Won juga mengungkapkan betapa istimewanya Damo dalam perjalanan kariernya. Ia menyebut drama tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang telah dijalaninya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa proyek yang mempertemukannya dengan Lee Seo Jin bukan sekadar pekerjaan biasa, melainkan kenangan yang terus melekat hingga sekarang.

Drama Damo merupakan drama sejarah produksi MBC yang mengangkat kisah Chae Ok, seorang perempuan yang bertugas sebagai penyelidik, Hwangbo Yoon, seorang pejabat kepolisian, serta Jang Seong Baek yang diperankan Kim Min Joon.

Saat pertama kali tayang pada 2003, drama ini berhasil menciptakan fenomena penggemar yang dikenal dengan sebutan Damo Addicts.