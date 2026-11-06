Woo Davi dan Kim Hyun Jin Hadir di Drama “Sound” 

Drama Sound (x @soompi)

JawaPos.com - Drama “Sound” akhirnya perlihatkan poster perdana yang menarik perhatian pencinta drama Korea.

Menurut laporan Soompi, drama yang dibintangi Woo Davi, Kim Hyun Jin, Pyo Ye Jin, Lee Ki Taek, dan Joo Jong Hyuk ini menghadirkan delapan cerita mandiri yang mengangkat cinta, perpisahan, serta perjalanan menemukan makna kehidupan melalui musik.

Poster utama menampilkan sebuah catatan berisi delapan judul yang tersusun menyerupai daftar lagu atau tracklist.

Judul-judul tersebut adalah “You More Than the Scent of Spring”, “After the Play Ends”, “When My Loneliness Calls You”, “Bye, Summer”, “Reminiscence”, “Chronicles”, “Lie, Lie, Lie”, dan “Autumn Morning”.

Setiap cerita terinspirasi dari lagu tertentu yang menjadi bagian penting dalam membangun suasana dan emosi kisahnya.

Dua cerita pembuka akan menghadirkan Woo Davi dan Kim Hyun Jin dalam “You More Than the Scent of Spring”, serta Pyo Ye Jin dan Lee Ki Taek melalui “After the Play Ends”.

Kisah pertama mengikuti seorang penyanyi sekaligus penulis lagu yang mengalami demam panggung setelah kehilangan kucing kesayangannya.

Sementara itu, cerita kedua berpusat pada seorang produser program aktual yang dipindahkan ke acara anak-anak dan mulai mengalami perubahan dalam perjalanan hidupnya.

Keistimewaan “Sound” terletak pada keberagaman genre yang ditawarkan. Delapan episode di dalamnya akan menjelajahi romansa, misteri, fantasi, drama anak muda, hingga kisah sejarah.

Meski setiap cerita memiliki latar, karakter, dan konflik berbeda, semuanya berangkat dari emosi universal yang dekat dengan kehidupan penonton.

Tim produksi jadikan lagu-lagu dalam daftar poster sebagai sumber inspirasi sekaligus penggerak cerita.

Beberapa kisah akan mempertahankan nuansa emosional dari lagu aslinya, sementara yang lain menghadirkan interpretasi baru.

Konsep ini mengajak penonton melihat bagaimana sebuah lagu yang pernah menemani momen tertentu dapat berkembang menjadi cerita dengan makna berbeda.