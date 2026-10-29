Kabar Terbaru! Lim Seulong Gandeng Kwon Eun Bi untuk Single “Vibes”

JawaPos.com - Lim Seulong 2AM akan berkolaborasi dengan Kwon Eun Bi melalui single digital terbaru berjudul “Vibes”.

Proyek duet ini menarik perhatian penggemar karena mempertemukan dua penyanyi dengan karakter vokal berbeda.

Kolaborasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi keduanya untuk menghadirkan perpaduan musikal yang segar di tengah aktivitas musik mereka.

Menurut laporan allkpop, Lim Seulong mengumumkan kolaborasi ini dengan membagikan gambar teaser “Vibes” melalui akun media sosial resminya.

Teaser tersebut menampilkan nama Lim Seulong dan Kwon Eun Bi berdampingan dengan latar pemandangan kota saat matahari terbenam.

Meski belum mengungkap banyak detail mengenai lagu, gambar tersebut langsung memancing rasa penasaran penggemar.

Lim Seulong dikenal memiliki warna vokal lembut dan kemampuan membawakan lagu-lagu emosional.

Sepanjang kariernya, ia telah berkolaborasi dengan sejumlah penyanyi, termasuk IU, Sunye, Lee Sung Kyung, Nana, dan Yoon Hyun Sang.

Pengalaman tersebut membuat proyek duet menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan musiknya, baik sebagai anggota 2AM maupun penyanyi solo.