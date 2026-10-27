Penuh Keanggunan dan Kontrol Tubuh, Ini 7 Dancer K-Pop yang Mencuri Perhatian

Ten NCT (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Dunia K-Pop tidak hanya identik dengan koreografi enerjik dan gerakan tajam, tetapi juga penampilan yang mengutamakan keluwesan serta keanggunan.

Sejumlah idol mampu membuat koreografi rumit terlihat mengalir alami berkat teknik, kontrol tubuh, dan kemampuan mengekspresikan setiap gerakan.

Menurut laporan Soompi, ada tujuh dancer K-Pop yang memiliki gaya menari elegan dan memikat perhatian penonton.

1. Ten NCT

Ten dikenal memiliki gaya menari yang fleksibel dengan transisi gerakan yang terlihat mulus. Meski membawakan koreografi yang kompleks, ia mampu mempertahankan ketepatan sekaligus keluwesan di setiap gerakan.

Kemampuan tersebut membuat penampilannya terlihat ringan, meskipun membutuhkan teknik dan kontrol tubuh yang baik.

2. Kazuha LE SSERAFIM

Latar belakang Kazuha sebagai mantan penari balet profesional memberikan sentuhan khas pada gaya menarinya. Ia mampu memadukan gerakan yang tegas dengan alur yang lembut, sehingga koreografi K-Pop terlihat anggun.

Pengalaman baletnya juga menjadi salah satu ciri yang membedakan penampilannya di atas panggung.

3. Sung Han Bin ZEROBASEONE

Sung Han Bin memiliki keahlian dalam tutting, gaya tari yang menonjolkan pembentukan sudut dan detail gerakan tangan serta tubuh.

Kemampuannya menghubungkan satu gerakan dengan gerakan berikutnya membuat koreografi terlihat rapi dan mengalir. Kontrol tubuh yang kuat menjadi salah satu daya tarik penampilannya.

4. Seulgi Red Velvet