Berencana Comeback, ENHYPEN akan Hadirkan SpinoffSingle ‘THE SIN : PARALLEL WORLD’

ENHYPEN. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Karirnya makin gemilang, boygrup asal Korea ENHYPEN siap comeback dengan karya menarik lainnya THE SIN : PARALLEL WORLD
Dikutip dari Soompi, Senin (26/10), berjarak dua bulan setelah comeback terakhir mereka, ENHYPEN kini bersiap untuk merilis karya baru
Agensinya BELIFT LAB mengungkapkan bahwa ENHYPEN akan kembali bulan depan dengan sebuah spinoff single berjudul THE SIN : PARALLEL WORLD.
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Jadi hal menarik, nantinya THE SIN : PARALLEL WORLD merupakan spinoff single yang menjadi penutup bagi seri 'THE SIN'.
"Karya ini mengisahkan tentang 'kamu' dan 'aku' yang menyadari bahwa kebersamaan semata adalah sebuah 'berkat',” ungkap agensinya.
Album ini juga menegaskan ikatan takdir di antara kita dalam dunia parallel, yang pastinya menarik perhatian.
Kemudian untuk lagu digital baru dari ENHYPEN ini akan dirilis pada 20 November pukul 14.00 KST, bersamaan dengan perilisan single CD (yang hanya tersedia di Amerika Serikat).
Telah ditunggu penggemarnya ENGENE, album fisik akan dirilis tiga hari kemudian, yakni pada 23 November KST.
ENHYPEN sendiri dikenal sebagai boygrup asal Korea Selatan yang dibentuk oleh Belift Lab yaitu sebuah agensi hiburan Korea Selatan antara CJ E&M dan Hybe Corporation melalui acara I-Land.
Audisi tersebut diadakan di Seoul, Amerika Serikat, Taiwan, dan Jepang yang dimana mereka mencari peserta laki-laki yang lahir antara tahun 1997 hingga 2008.
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