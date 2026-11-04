Mengkhawatirkan, Agensi ENHYPEN Umumkan Tindakan Hukum Tegas terhadap Penguntit Jay



JawaPos.com – Belakangan ini, Jay salah satu anggota boygrup Korea ENHYPEN mengalami hal tidak mengenakkan, dimana ada seorang penguntit yang mengganggu.

Dikutip dari Soompi, Rabu, (4/11), secara sigap, agensi ENHYPEN mengambil langkah hukum terhadap seseorang yang menguntit tersebut.

Oknum itu menghubunginya menggunakan dalih palsu, serta menyebarkan rekaman percakapan telepon mereka secara diam-diam.

BELIFT LAB menulis, “Kami baru saja mengonfirmasi bahwa anggota ENHYPEN, JAY, telah mengalami pelanggaran privasi yang serius serta tindakan penguntitan.”

“Dengan itu, kami menyampaikan sikap terkait masalah ini dan memberikan informasi terkini mengenai langkah-langkah penanganan,” tulisnya

Sejak Juni lalu, pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini (selanjutnya disebut sebagai pelaku) telah berulang kali mencoba menghubungi nomor telepon pribadi sang artis.

Pada panggilan awal, pelaku mengaku sebagai karyawan pusat layanan pemasangan internet dan televisi, menyebutkan anggota keluarga sang artis

Dalam prosesnya, pelaku menanyakan kapan mereka bisa menelepon kembali dan memberikan informasi kontak pribadinya.