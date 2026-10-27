Cinta dalam Diam yang Bikin Baper, Ini 7 K-Drama dengan Kisah Penantian Romantis

JawaPos.com - Kisah cinta yang tumbuh diam-diam selama bertahun-tahun selalu memiliki daya tarik tersendiri dalam drama Korea.
Perasaan yang disimpan rapat, perhatian kecil yang tak pernah dilupakan, hingga pengorbanan tanpa banyak kata sering kali membuat perjalanan romansa terasa semakin emosional.
Dikutip dari Soompi, berikut tujuh rekomendasi K-drama yang menampilkan karakter pria dengan cinta terpendam dan kesetiaan yang bertahan melewati waktu.
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1. Lovely Runner
Dibintangi Byeon Woo Seok dan Kim Hye Yoon, Lovely Runner mengisahkan Im Sol yang kembali ke masa lalu setelah mendengar kabar tragis tentang idolanya, Ryu Sun Jae.
Ia berusaha mengubah masa depan Sun Jae, tetapi perjalanan tersebut juga mengungkap kedalaman perasaan sang pria. Cinta Sun Jae yang bertahan selama bertahun-tahun menjadi salah satu elemen paling menyentuh dalam drama ini.
2. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo
Drama yang dibintangi Lee Sung Kyung dan Nam Joo Hyuk ini mengikuti kehidupan Kim Bok Joo, atlet angkat besi yang mengejar impiannya di dunia olahraga. Hubungannya dengan Jung Joon Hyung bermula dari persahabatan masa kecil yang dipenuhi candaan dan pertengkaran kecil.
Seiring waktu, Joon Hyung menyadari bahwa perasaannya terhadap Bok Joo jauh lebih dalam daripada sekadar persahabatan.
3. Dive into You
Dibintangi Kim Ji Yeon dan Park Seo Ham, Dive into You menghadirkan kisah Yoon Ha Na yang berusaha menyelamatkan cinta pertamanya, Jung Woo Jae, setelah mengalami pertukaran jiwa dengan saudara kembarnya dan kembali ke masa lalu.
Pada awalnya, Ha Na terlihat sebagai pihak yang paling lama memendam perasaan. Namun, seiring perjalanan cerita, perhatian dan pengorbanan Woo Jae memperlihatkan bahwa cintanya ternyata telah tumbuh sejak lama.
4. I'll Go to You When the Weather Is Nice
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