6 Rekomendasi K-Drama dengan Kisah Nostalgia dan Romansa yang Bikin Nyaman

drama korea healer (x @kdramasdiary)
JawaPos.com – Musim gugur identik dengan suasana tenang, kenangan masa lalu, romansa perlahan, dan keinginan untuk menikmati momen sederhana.
Nuansa tersebut juga bisa ditemukan dalam sejumlah drama Korea yang menghadirkan kisah emosional dengan latar hangat dan karakter yang mudah membuat penonton terhubung.
Menurut Soompi, ada enam K-drama yang cocok menemani waktu bersantai, mulai dari cerita persahabatan hingga perjalanan menemukan kembali makna hidup.
1. Romance Is a Bonus Book
Dibintangi Lee Na Young dan Lee Jong Suk, drama ini mengikuti Kang Dan Yi, mantan penulis iklan yang berusaha membangun kembali karier setelah perceraian dan kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Ia akhirnya bekerja di perusahaan penerbitan bersama sahabat lamanya, Cha Eun Ho, seorang penulis sekaligus pemimpin redaksi termuda.
Kedekatan mereka perlahan berubah menjadi cinta, menghadirkan kisah romantis yang hangat dengan latar dunia buku dan penerbitan.
2. Healer
Ji Chang Wook memerankan Seo Jung Hoo, kurir malam misterius yang menjalankan berbagai misi rahasia. Kehidupannya berubah ketika sebuah pekerjaan membawanya bertemu reporter Chae Young Shin, yang diperankan Park Min Young.
Keduanya kemudian terlibat dalam penyelidikan yang berkaitan dengan masa lalu mereka. Perpaduan aksi, misteri, romansa, dan musik latar yang berkesan menjadikan drama ini pilihan menarik untuk menemani malam yang dingin.
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