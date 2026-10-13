Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.46 WIB

6 Rekomendasi K-Drama dengan Kisah Nostalgia dan Romansa yang Bikin Nyaman

drama korea healer (x @kdramasdiary) - Image

drama korea healer (x @kdramasdiary)

JawaPos.com – Musim gugur identik dengan suasana tenang, kenangan masa lalu, romansa perlahan, dan keinginan untuk menikmati momen sederhana.

Nuansa tersebut juga bisa ditemukan dalam sejumlah drama Korea yang menghadirkan kisah emosional dengan latar hangat dan karakter yang mudah membuat penonton terhubung.

Menurut Soompi, ada enam K-drama yang cocok menemani waktu bersantai, mulai dari cerita persahabatan hingga perjalanan menemukan kembali makna hidup.

1. Romance Is a Bonus Book

Dibintangi Lee Na Young dan Lee Jong Suk, drama ini mengikuti Kang Dan Yi, mantan penulis iklan yang berusaha membangun kembali karier setelah perceraian dan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Ia akhirnya bekerja di perusahaan penerbitan bersama sahabat lamanya, Cha Eun Ho, seorang penulis sekaligus pemimpin redaksi termuda.

Kedekatan mereka perlahan berubah menjadi cinta, menghadirkan kisah romantis yang hangat dengan latar dunia buku dan penerbitan.

2. Healer

Ji Chang Wook memerankan Seo Jung Hoo, kurir malam misterius yang menjalankan berbagai misi rahasia. Kehidupannya berubah ketika sebuah pekerjaan membawanya bertemu reporter Chae Young Shin, yang diperankan Park Min Young.

Keduanya kemudian terlibat dalam penyelidikan yang berkaitan dengan masa lalu mereka. Perpaduan aksi, misteri, romansa, dan musik latar yang berkesan menjadikan drama ini pilihan menarik untuk menemani malam yang dingin.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 K-Drama Seo Kang Jun yang Wajib Masuk Watch List - Image
Music & Movie

6 K-Drama Seo Kang Jun yang Wajib Masuk Watch List

Senin, 5 Oktober 2026 | 22.20 WIB

12 K-Drama Baru yang Wajib Masuk Watch List Oktober 2026 - Image
Music & Movie

12 K-Drama Baru yang Wajib Masuk Watch List Oktober 2026

Senin, 5 Oktober 2026 | 20.57 WIB

Suka Romansa di Kantor? Ini 10 K-Drama Office Rom-Com yang Wajib Ditonton - Image
Music & Movie

Suka Romansa di Kantor? Ini 10 K-Drama Office Rom-Com yang Wajib Ditonton

Senin, 5 Oktober 2026 | 20.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore