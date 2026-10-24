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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.41 WIB

xikers Rilis Highlight Medley “ROUTE ZERO : The CALLING”, Intip Enam Lagu Terbaru

xikers (x @soompi) - Image

xikers (x @soompi)

JawaPos.com - xikers perkenalkan cuplikan lagu-lagu dalam mini album kedelapan mereka, ROUTE ZERO : The CALLING, melalui video highlight medley.

Video tersebut memberikan gambaran awal mengenai musik yang akan dibawakan oleh grup asuhan KQ Entertainment itu dalam comeback mendatang.

Penggemar kini dapat mengintip variasi lagu sebelum album resmi diluncurkan pada awal November.

Menurut laporan allkpop, mini album terbaru ini memuat enam lagu, yaitu “DIENAMITE”, “Go”, “Mask Off”, “One”, “DUMB”, dan “Sanctuary”.

Highlight medley tersebut memperdengarkan potongan singkat dari setiap lagu sehingga pendengar bisa mendapatkan gambaran mengenai warna musik yang disiapkan xikers.

Ragam judul itu juga menambah rasa penasaran mengenai konsep dan cerita yang akan dibawa dalam album terbaru mereka.

ROUTE ZERO : The CALLING melanjutkan perjalanan musikal xikers melalui seri ROUTE ZERO, yang dimulai dengan mini album ketujuh mereka, ROUTE ZERO : The ORA, pada Mei 2026.

Jika proyek sebelumnya menjadi bagian dari perjalanan menuju dunia yang belum dikenal, album baru ini melanjutkan kisah tersebut dengan tema panggilan untuk melangkah lebih jauh menuju sesuatu yang belum diketahui.

Menjelang perilisan album, xikers juga telah merilis beberapa rangkaian foto konsep. Salah satunya adalah versi “SPECIAL X”, yang menampilkan para anggota dengan pakaian denim dan kulit serta aksesori rantai.

Kehadiran kamera pengawas dan monitor dalam foto-foto tersebut menciptakan suasana misterius, seolah para anggota sedang diamati, sekaligus memberikan petunjuk visual mengenai cerita album.

Editor: Hanny Suwindari
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