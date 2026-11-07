Makin Eksplosif! xikers Ubah 'DIENAMITE' Lewat Remix Rico, Speed Up, dan Speed Down

JawaPos.com - xikers berikan kejutan kepada penggemar melalui perilisan album remix untuk lagu utama mereka, 'DIENAMITE'.

Album tersebut resmi dirilis pada 6 November 2026 melalui berbagai platform musik digital. Kehadiran rilisan baru ini menjadi kelanjutan dari aktivitas comeback mereka setelah meluncurkan mini album kedelapan berjudul ROUTE ZERO : The CALLING pada 2 November 2026.

Mengutip laporan allkpop, album remix tersebut berisi tiga versi berbeda dari lagu 'DIENAMITE', yaitu 'DIENAMITE (Rico Ver.)', 'DIENAMITE (Speed Up Ver.)', dan 'DIENAMITE (Speed Down Ver.)'.

Ketiganya menawarkan pengalaman mendengarkan yang berbeda melalui perubahan tempo serta karakter suara.

Dengan pendekatan tersebut, xikers menghadirkan warna baru tanpa meninggalkan identitas musik dari lagu aslinya.

Salah satu versi yang menarik perhatian adalah 'Rico Ver.'. Versi ini menghadirkan permainan bass yang lebih berat serta suara gitar dengan efek distorsi.

Perpaduan tersebut membuat lagu terdengar lebih gelap, kasar, dan agresif dibandingkan versi original. Bersamaan dengan perilisan album, xikers juga memperkenalkan video visualizer untuk memberikan pengalaman tambahan kepada pendengar.

Lagu 'DIENAMITE' sendiri merupakan title track dari mini album ROUTE ZERO : The CALLING. Lagu tersebut mengangkat kisah sekelompok individu yang berani keluar dari jalur yang telah ditentukan untuk menemukan arah mereka sendiri.

Rilisan ini juga memiliki arti khusus bagi Minjae karena untuk pertama kalinya lagu hasil produksinya terpilih menjadi title track xikers. Ia turut terlibat dalam penulisan, komposisi, dan aransemen lagu tersebut.