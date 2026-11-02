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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 3 November 2026 | 03.51 WIB

xikers Hadirkan Nuansa Halloween dalam Teaser MV “DIENAMITE”

xikers (x @soompi) - Image

xikers (x @soompi)

JawaPos.com - xikers menghadirkan suasana Halloween melalui teaser video musik terbaru untuk lagu utama “DIENAMITE”.

Teaser yang dirilis pada 31 Oktober 2026 ini menampilkan atmosfer menyeramkan yang dipadukan dengan energi rock kuat, visual penuh misteri, serta koreografi yang dinamis.

Menurut laporan allkpop, cuplikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian promosi comeback xikers.

Konsep Halloween yang diusung memberikan warna berbeda sekaligus memperlihatkan sisi baru dari identitas musikal grup.

Perpaduan visual spooky dan irama intens membuat teaser ini semakin menarik perhatian penggemar.

DIENAMITE” akan menjadi lagu utama dalam mini album kedelapan xikers bertajuk ROUTE ZERO: THE CALLING. Album ini dijadwalkan rilis pada 2 November 2026.

Comeback tersebut hadir sekitar enam bulan setelah perilisan mini album ketujuh mereka, ROUTE ZERO: The ORA.

Mini album ROUTE ZERO: THE CALLING berisi enam lagu, yaitu “DIENAMITE”, “Go”, “Mask Off”, “One”, “DUMB”, dan “Sanctuary”.

Editor: Novia Tri Astuti
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