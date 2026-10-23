UNCHILD Resmi Jadwalkan Comeback 5 November Lewat Single “TiNG TiNG”

JawaPos.com - UNCHILD umumkan jadwal comeback terbaru mereka setelah sempat menunda perilisan musik pada Agustus lalu.

Grup besutan High Up Entertainment tersebut menargetkan 5 November 2026 sebagai tanggal peluncuran single digital kedua berjudul “TiNG TiNG”. Kabar ini menjadi perkembangan terbaru yang dinantikan penggemar setelah mereka cukup lama menunggu kepastian aktivitas grup.

Menurut laporan allkpop, High Up Entertainment mengungkapkan bahwa UNCHILD kini memasuki tahap akhir persiapan album baru.

Agensi juga meminta dukungan dan perhatian penggemar menjelang comeback tersebut. Pengumuman ini sekaligus memberikan kepastian jadwal setelah sebelumnya grup tersebut belum memiliki tanggal perilisan pengganti yang definitif.

Dalam materi visual yang telah diperkenalkan, para anggota UNCHILD tampil dengan konsep pahlawan unik yang terdampar di Planet Bumi.

Setiap anggota digambarkan membawa senjata berbeda, sementara desain visualnya menyerupai kartu karakter dalam sebuah video game.

Konsep tersebut memperlihatkan pendekatan visual yang penuh warna dan imajinatif untuk era baru mereka.

UNCHILD sebelumnya merilis “TiNG TiNG” pada 2 September 2026. Namun, pada 24 Agustus, agensi mengumumkan penundaan karena keadaan internal perusahaan.

Pada akhir September, High Up Entertainment kemudian menyampaikan bahwa grup tersebut menargetkan comeback pada kuartal keempat tahun ini, sebelum akhirnya mengumumkan tanggal 5 November.