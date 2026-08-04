UNCHILD Siap Comeback Perdana pada September, High Up Entertainment Beri Bocoran

UNCHILD (x @soompi

JawaPos.com – UNCHILD menyapa penggemar dengan comeback pertama mereka.

Dilansir dari soompi, High Up Entertainment mengumumkan bahwa grup beranggotakan enam orang tersebut telah mengonfirmasi perilisan album baru pada September dan kini tengah memasuki tahap akhir persiapan.

Kabar ini menjadi langkah penting setelah UNCHILD merayakan 100 hari sejak debut mereka.

Para member lebih dulu membagikan kabar bahagia tersebut kepada penggemar melalui siaran langsung peringatan 100 hari debut pada 29 Juli.

Antusiasme penggemar pun langsung meningkat karena comeback ini akan menjadi rilisan pertama mereka sejak memulai perjalanan di industri musik pada April 2026.

UNCHILD debut pada 21 April 2026 lewat single album "We Are UNCHILD" dengan lagu utama "UNCHILD". Grup ini mencuri perhatian berkat konsep "rule breaker" yang memadukan visual neon, energi khas Gen Z, serta simbol katak yang menjadi identitas mereka.

Penampilan live menggunakan mikrofon genggam dan koreografi yang solid juga menuai banyak pujian sejak masa promosi debut.

UNCHILD dikabarkan akan memperluas identitas musik yang telah mereka bangun sejak debut.

Meski detail mengenai judul album, konsep, maupun tanggal perilisan masih dirahasiakan, High Up Entertainment memastikan berbagai informasi akan diumumkan secara bertahap dalam beberapa pekan mendatang.

Comeback mendatang menjadi momen yang dinantikan, terutama karena akan menjadi kesempatan bagi UNCHILD untuk menunjukkan perkembangan musikal dan performa mereka setelah sukses mencuri perhatian sebagai salah satu grup rookie yang paling menjanjikan di tahun 2026.