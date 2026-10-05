HIGH UP Entertainment Klarifikasi Jadwal STAYC dan UNCHILD

JawaPos.com - HIGH UP Entertainment berikan pembaruan mengenai aktivitas STAYC dan UNCHILD setelah sebelumnya muncul keterlambatan informasi terkait kegiatan kedua grup tersebut.

Menurut laporan Soompi, agensi menyampaikan bahwa mereka tengah melakukan reorganisasi sistem internal yang menyebabkan sejumlah jadwal artis dan produksi konten mengalami penundaan.

Agensi juga meminta maaf kepada penggemar karena selama sekitar satu bulan terakhir belum dapat memberikan informasi terbaru secara maksimal.

HIGH UP menjelaskan bahwa proses penataan internal sedang dilakukan secara bertahap agar aktivitas para artis dapat kembali berjalan dengan lebih lancar dan lingkungan kerja yang stabil.

Untuk STAYC, HIGH UP menyatakan bahwa saat ini berfokus menyelesaikan rangkaian tur yang telah dijadwalkan hingga Oktober. STAYC sendiri tengah menjalani tur fan concert "STAY CLOSER" sebagai bagian dari aktivitas mereka pada 2026.

Sementara itu, UNCHILD sedang mempersiapkan comeback dengan target perilisan pada kuartal keempat 2026. Sebelumnya, grup rookie tersebut telah mengumumkan penundaan perilisan single digital "TiNG TiNG" pada Agustus. Kini, rencana comeback mereka kembali dipersiapkan setelah adanya penataan internal di agensi.

HIGH UP juga menyinggung berbagai spekulasi yang beredar secara daring mengenai kondisi perusahaan dan aktivitas para artis.

Agensi meminta pengertian penggemar atas keterlambatan komunikasi serta menegaskan bahwa proses reorganisasi sedang berjalan untuk mendukung kelancaran kegiatan STAYC dan UNCHILD ke depannya.