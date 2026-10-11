Sebastian Stan, Ungkap Alasan Menolak Tawaran Untuk Membintangi The Vampire Diaries

JawaPos.com – Sebastian Stan mengungkap alasan mengejutkan di balik keputusannya menolak peran Stefan Salvatore dalam serial “The Vampire Diaries”.

Dilansir dari laman People pada Rabu (7/10), Stan mengatakan dirinya baru saja keluar dari serial NBC, “Kings”, yang berumur pendek sehingga tidak ingin kembali membintangi proyek yang berpotensi dihentikan setelah satu musim.

Keputusan tersebut kemudian membuatnya melewatkan kesempatan tampil dalam “The Vampire Diaries” yang akhirnya sukses besar dan berlangsung selama delapan musim hingga 2017.

Stan menjelaskan bahwa pengalaman “Kings” membuatnya merasa lelah setelah serial tersebut tidak berhasil menarik perhatian penonton.

Ketika ditawari peran yang kemudian dimainkan Paul Wesley, Stan justru khawatir akan kembali terlibat dalam serial yang tidak mencapai musim kedua.

Selain itu, ia juga tidak ingin kembali ke genre supernatural setelah sebelumnya membintangi film “The Covenant” yang memiliki latar serupa.

Meski “The Vampire Diaries” kemudian menjadi salah satu serial populer dan tayang selama 171 episode, Stan mengaku tidak menyesali keputusannya.

Stan merasa saat itu belum siap menghadapi tingkat ketenaran dan eksposur yang mungkin datang dari peran tersebut, sementara kariernya kemudian berkembang melalui peran Bucky Barnes di Marvel Cinematic Universe.