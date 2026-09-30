FlareU Umumkan Comeback Pertama dengan Mini Album LOVEHOOD

flareU (x @soompi)

JawaPos.com – FlareU kembali menyapa penggemar lewat comeback pertama mereka sejak debut. Menurut laporan Soompi, duo yang beranggotakan Chuei Li Yu dan Kang Woo Jin tersebut akan merilis mini album kedua bertajuk LOVEHOOD pada 14 Oktober 2026.

Kabar comeback ini diumumkan melalui rangkaian teaser yang mulai diperkenalkan pada 28 September.

FNC Entertainment merilis logo trailer serta sejumlah mood image yang menampilkan nuansa cerah dan penuh warna, sekaligus memberikan petunjuk mengenai konsep yang akan dibawa FlareU dalam karya terbaru mereka.

LOVEHOOD akan menjadi kelanjutan dari kisah masa muda yang sebelumnya diperkenalkan melalui mini album debut YOUTH ERROR.

Jika album debut menggambarkan dua anak muda yang menghadapi berbagai kesalahan dan pengalaman dalam perjalanan mereka, rilisan baru ini akan mengangkat kisah seorang pemuda yang untuk pertama kalinya merasakan perasaan cinta.

Konsep tersebut membuat LOVEHOOD diposisikan sebagai cerita lanjutan tentang masa muda FlareU yang kini semakin berkembang.

Logo trailer juga kembali menghadirkan karakter-karakter yang telah diperkenalkan sejak era debut, dengan karakter tersebut terlihat merangkai judul album LOVEHOOD.

Comeback ini juga menjadi cukup istimewa karena hanya berjarak sekitar lima bulan dari debut FlareU pada Mei 2026.

Duo yang sebelumnya dikenal sebagai mantan kontestan Boys II Planet tersebut kini memasuki fase baru dengan konsep yang masih mempertahankan warna segar dan ceria mereka.

Mini album kedua LOVEHOOD dijadwalkan dirilis pada 14 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik digital.