Jelang Comeback 'GO HARD', Member MEOVV Mulai Aktif di Instagram

meovv (x @tang_kira)
JawaPos.com – Kabar menarik dari MEOVV menjelang perilisan single terbaru mereka. Seluruh member grup kini resmi memiliki akun Instagram pribadi, memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk melihat sisi individual Sooin, Gawon, Anna, Narin, dan Ella di luar aktivitas grup.
Menurut laporan Soompi, beberapa akun Instagram tersebut diperkenalkan pada 2 Oktober bersamaan dengan perilisan teaser untuk single terbaru MEOVV, “GO HARD”.
Sebelumnya, Ella telah lebih dulu memiliki akun Instagram pribadi yang sudah aktif dalam waktu cukup lama. Kelima member lainnya kini menyusul dengan akun masing-masing.
Kehadiran akun pribadi ini langsung dirayakan oleh para member melalui unggahan foto bersama. Mereka membagikan foto grup dalam sebuah collaborative post, menciptakan momen spesial sekaligus menjadi penanda dimulainya aktivitas media sosial individual para member MEOVV.
Langkah tersebut juga hadir di tengah persiapan comeback MEOVV melalui “GO HARD”. Teaser untuk single terbaru mereka mulai dirilis secara bertahap, sehingga pembukaan akun Instagram pribadi terasa seperti bagian dari rangkaian promosi yang semakin mendekatkan para member dengan penggemar.
Bagi para penggemar, akun individual tersebut tentu menjadi ruang baru untuk mengikuti aktivitas masing-masing member.
Mulai dari Sooin, Gawon, Anna, Narin, hingga Ella, semuanya kini dapat membagikan momen personal, aktivitas sehari-hari, maupun konten yang tidak selalu muncul melalui akun resmi grup.
Dengan seluruh member MEOVV kini aktif di Instagram, perhatian penggemar pun semakin tertuju pada “GO HARD”. Kehadiran single baru sekaligus akun media sosial pribadi membuat fase terbaru perjalanan MEOVV terasa semakin menarik untuk diikuti.
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Jawa Pos
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