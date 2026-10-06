Bagaimana Cara Kim Hee Jung dan Kang Kyung Hun Berusaha Menghadapi Anaknya dalam Mommy To Mi Mi?

Jawapos.com – Jadi drama Korea menarik, Mommy to Mi Mi menggambarkan bagaimana Kim Hee Jung dan Kang Kyung Hun menghadapi masalah anak-anaknya.

Dikutip dari Soompi, Selasa (6/10), drama ini mengisahkan tentang dua ibu dengan karakter kontras serta kehidupan anak-anak mereka yang saling terkait.

Telah mengorbankan segalanya dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk keluarga selama bertahun-tahun, di sisi lain, ibu yang satunya menjalani hidup hanya untuk dirinya sendiri.

Terlihat di episode sebelumnya, kehidupan Jo Mi Mi (Kim Hee Jung) kacau saat putra sulungnya, Kang Kang Nam (Kang Eun Tak), pulang ke rumah bersama putrinya, Kang Soo Ah, setelah bercerai.

Ternyata masalah terjadi ketika menemukan surat pemberitahuan penyitaan rumah milik putra keduanya, Kang Dae Chi (Kim Jong Hoon), sosok yang selama ini ia anggap sebagai kebanggaan keluarga.

Jeon Jin Hee (Kang Kyung Hun) berinisiatif mencari pasangan hidup yang cocok untuk putranya, Cha Do Yoon (Bae Ji Wan).

Dalam momen tersebut, ia melirik bawahannya, Kang Ye Ri (Kim Na Eun), dan bertekad untuk menjodohkan keduanya.

Pada episode mendatang, Jo Mi Mi akan berbicara ke Kang Dae Chi secara langsung mengenai hal yang selama ini disembunyikannya.

Kang Dae Chi mengaku bahwa ia mulai berinvestasi dan mengalami kerugian finansial, pengakuan tak terduga dari sang putra, membuat Jo Mi Mi tampak sangat terkejut.