Malang World Cinema dan Sala de Arte Hadir, Film-film Berkualitas Makin Dekat ke Penonton

Jumpa pers Malang World Cinema dan Sala de Arte di Cinépolis Senayan Park, Jakarta. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Akses terhadap film-film berkualitas dari berbagai festival internasional kini semakin terbuka bagi penonton di Indonesia. Cinépolis Cinemas Indonesia bersama KlikFilm menghadirkan dua program baru, yakni Malang World Cinema (MWC) dan Cinépolis Sala de Arte x KlikFilm Showcase.
Kedua program tersebut menjadi upaya memperluas ruang bagi film alternatif, film festival, dokumenter, hingga karya sineas dunia agar tidak hanya bisa dinikmati penonton di Jakarta.
Pengumuman program tersebut berlangsung di Cinépolis Senayan Park, Jakarta, Kamis (8/10) dan dilanjutkan dengan pemutaran khusus film NAZA karya Yuval Abraham dan Rachel Szor. Film tersebut sebelumnya meraih Special Jury Prize di Festival Film Venesia 2026.
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Salah satu program yang paling dinantikan adalah Malang World Cinema yang akan berlangsung pada 14-21 November 2026 di Cinépolis Malang Town Square.
Program ini menjadi perluasan dari Jakarta World Cinema (JWC) 2026 yang sebelumnya menghadirkan 207 film dari 69 negara. Dari jumlah tersebut, 120 film merupakan karya yang meraih penghargaan di berbagai festival film internasional.
Tidak hanya itu, JWC 2026 juga menampilkan 20 film yang menjadi perwakilan resmi negara masing-masing untuk bersaing dalam kategori Film Internasional di Academy Awards 2027.
Kehadiran Malang World Cinema membuat pilihan film tersebut semakin dekat dengan penonton di Jawa Timur, khususnya Malang yang selama ini dikenal memiliki komunitas dan ekosistem kreatif yang cukup aktif.
Direktur KlikFilm sekaligus Executive Director Malang World Cinema, Frederica, mengatakan perluasan program tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan sinema berkualitas secara lebih merata.
"Kolaborasi ini merupakan langkah nyata KlikFilm untuk terus mendekatkan sinema berkualitas kepada masyarakat Indonesia secara lebih merata. Lewat Malang World Cinema dan Sala de Arte, kami tidak hanya membawa film-film kurasi terbaik dari festival internasional ke layar lebar, tetapi juga ingin menghidupkan ekosistem apresiasi film yang konsisten dan berkelanjutan di luar Jakarta," ungkap Frederica.
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