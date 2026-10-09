Sinopsis Film Men in Black 3 (2012): Kembali ke 40 Tahun yang Lalu untuk Menghentikan Alien Jahat

JawaPos.com - Para personel keamanan dan keselamatan umum bisa memiliki banyak musuh karena pekerjaannya yang memerangi kejahatan dan menjaga keamanan bersama. Mereka yang merencanakan banyak hal jahat dan digagalkan oleh pahlawan-pahlawan itu tentunya akan merasakan dendam.



Beberapa dari para penjahat mungkin akan menyerah dan menghabiskan masa tahanannya dengan tenang. Lalu ada beberapa yang merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendam mereka.



Organisasi Men in Black (MiB) adalah sebuah kelompok berisikan agen-agen keamanan terlatih dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan makhluk-makhluk ekstraterestrial, atau dalam kata lain alien.

Agen K (Tommy Lee Jones) adalah salah satu agen tersenior dan paling sukses dalam pekerjaannya sebagai agen MiB.



Salah satu kriminal paling bengis yang pernah ia tangkap adalah Boris yang Buas (Jemaine Clement). Ia kabur dari Penjara LunarMax yang berada di Bulan dan berniat untuk membunuh Agen K sebagai pembalasan dendam telah memutuskan tangannya pada tahun 1960an.



Agen K dan J (Will Smith) mendapatkan kabar bahwa ada sebuah pesawat luar angkasa yang jatuh di tengah-tengah Kota New York dan kasus mengenai restoran masakan Tionghoa yang menggunakan bahan alien.

Mengenali restoran, hidangan yang hendak disajikan, dan pesawat jatuh, K menyadari bahwa Boris telah kembali ke Bumi. J yang tidak mengetahui banyak hal tentang masa lalu K juga tidak mengetahui banyak hal tentang Boris.



K mengeluhkan kepada J bagaimana ia menyesal tidak membunuh Boris ketika ia bisa pada tahun 1969 itu. Lalu malamnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, namun K tiba-tiba menghilang.

