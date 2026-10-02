Konser Badai Pasti Berlalu Surabaya Hadirkan Berlian Hutauruk hingga Once Mekel

JawaPos.com - Badai Pasti Berlalu Live in Concert akan kembali membawa salah satu karya penting dalam sejarah musik Indonesia ke atas panggung. Setelah menggelar pertunjukan di Jakarta, konser yang mengangkat karya-karya Erros Djarot tersebut akan hadir di Surabaya pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Yang membuat pertunjukan kali ini berbeda adalah hadirnya Berlian Hutauruk, penyanyi yang memiliki kaitan langsung dengan sejarah lahirnya lagu Badai Pasti Berlalu. Ia akan tampil satu panggung bersama Once Mekel dan Vina Panduwinata di Auditorium Gedung Q Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Berlian merupakan penyanyi pertama yang membawakan Badai Pasti Berlalu untuk film garapan Teguh Karya yang dirilis pada 1977. Karakter vokalnya kemudian menjadi salah satu identitas kuat lagu tersebut dan membuat namanya sulit dipisahkan dari perjalanan karya Erros Djarot itu.

Kehadiran Berlian di Surabaya menjadi semakin menarik karena hampir lima dekade setelah rekaman pertamanya, ia kembali membawakan lagu yang menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya.

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Erros Djarot melihat pertemuan tersebut sebagai momen khusus, terutama karena Berlian merupakan bagian langsung dari proses awal lahirnya Badai Pasti Berlalu.

“Berlian adalah bagian penting dari lahirnya ‘Badai Pasti Berlalu’. Sejak awal, saya merasa suaranya memiliki karakter dan kekuatan emosi yang dibutuhkan untuk menghidupkan lagu ini. Hampir lima dekade kemudian, mendengarkan Berlian kembali membawakan karya tersebut tentu menjadi momen yang sangat istimewa, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi penonton di Surabaya,” ujar Erros Djarot.

Album yang Menjadi Tonggak Musik Indonesia Badai Pasti Berlalu bukan sekadar soundtrack film. Album yang menjadi sumber lagu-lagu dalam pertunjukan ini melibatkan sejumlah musisi penting Indonesia, di antaranya Chrisye, Yockie Suryo Prayogo, Keenan Nasution, Debby Nasution, Fariz RM, dan Berlian Hutauruk, dengan Erros Djarot sebagai pengarah musik.

Karya tersebut kemudian mendapat pengakuan luas dalam sejarah musik Indonesia. Pada 2007, album Badai Pasti Berlalu dinobatkan Rolling Stone Indonesia sebagai album Indonesia terbaik sepanjang masa.