Konser ARTMS di Lille Resmi Dibatalkan, Ini Penjelasan Agensi

JawaPos.com – ARTMS membatalkan konser mereka di Lille, Prancis, yang menjadi bagian dari tur dunia Art of BLUE BLOOD.

Menurut laporan Soompi, agensi MODHAUS mengumumkan pembatalan tersebut pada 29 September waktu setempat dengan alasan adanya situasi lokal yang tidak terduga dan berada di luar kendali pihak penyelenggara.

Konser ARTMS di Lille sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2026. Kota tersebut menjadi salah satu tujuan tur Eropa ARTMS setelah rangkaian konser di Amerika Utara, sementara jadwal Eropa lainnya mencakup Maastricht, Arnhem, Helsinki, Berlin, Warsaw, dan Budapest.

MODHAUS menyampaikan bahwa keputusan membatalkan pertunjukan tersebut merupakan keputusan yang sangat sulit.

Agensi juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan kesempatan untuk bertemu ARTMS secara langsung di Lille.

Terkait tiket yang telah dibeli, informasi mengenai proses pengembalian dana akan disampaikan melalui pihak penjualan tiket atau penyelenggara setempat.

Penggemar diimbau mengikuti pengumuman resmi agar memperoleh informasi yang tepat mengenai mekanisme refund.

Pembatalan ini hanya berkaitan dengan konser ARTMS di Lille. Hingga pengumuman tersebut, jadwal tur Art of BLUE BLOOD di kota-kota Eropa lainnya tetap menjadi bagian dari rangkaian tur yang telah diumumkan.

ARTMS sebelumnya membuka tur tersebut dengan dua konser di Seoul pada 5 dan 6 September 2026.