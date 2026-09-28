Drama Four Hands, Two Sonatas Makin Menegangkan, Sebenarnya Song Kang dan Lee Jun Young Kenapa?

Song Kang dan Lee Jun Young. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Ketegangan yang mencekam telah terbangun di antara Kang Pio (Song Kang) dan Choi Jeong Yo (Lee Jun Young) dalam drama Korea Four Hands, Two Sonatas.
Dilansir dari Soompi, Minggu (27/9), Kang Pio diliputi rasa bersalah setelah mengetahui keterlibatan ibunya dalam penculikan Choi Jeong Yo sembilan tahun lalu.
Ternyata ia tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kejahatan tersebut, sehingga ia tersiksa secara emosional.
Choi Jeong Yo berpura-pura hilang ingatan agar ia bisa diam-diam merencanakan balas dendam terhadap dalang di balik penculikannya.
Penasaran mengenai motif sebenarnya, ia juga memilih Kang Pio untuk pertunjukan perdana komposisi musiknya
Dalam foto-foto adegan yang baru dirilis untuk episode mendatang, ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya meledak saat Kang Pio meluapkan emosinya.
Suasana memanas ketika Kang Pio yang sebelumnya nyaris tak berani mengangkat wajah karena rasa bersalah.
Saat Kang Pio dengan marah mencengkeram kerah baju Choi Jeong Yo, matanya menyiratkan kemarahan yang membara dan tak kunjung reda.
Di sisi lain, Choi Jeong Yo tampak tenang dan tak terusik sama sekali, ia membalas tatapan Kang Pio dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk meremang.
Saksikan kelanjutan kisah kedua musisi ini dalam Four Hands, Two Sonatas pada 27 September pukul 21.10 KST.
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