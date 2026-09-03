Cuplikan Four Hands, Two Sonatas dibagikan, Lee Jun Young Berperan sebagai Sosok Jenius

JawaPos.com – Sukses bermain dalam Reborn Rookie, kini aktor Korea Lee Jun Young siap menjadi pemeran utama di drama Four Hands, Two Sonatas

Dikutip dari Soompi, Minggu (30/8), telah merilis cuplikan untuk episode perdananya, drama ini menyoroti persahabatan, cinta, persaingan, dan pertumbuhan dua siswa yang bertemu di sebuah SMA seni.

Mata terpejam rapat, Choi Jeong Yo (Lee Jun Young) sedang berbaring di bangku piano di sekolah, dengan mendengarkan hiruk-pikuk suara sekolah dan para siswanya

Namun, tepat saat ia sedang hanyut dalam "musik" dari kebisingan di sekitarnya, seorang guru memecah lamunannya dengan masuk secara tiba-tiba.

Terdengar teriakan, "Hei, Choi Jeong Yo bangun sekarang juga, semuanya, berkumpul," menarik perhatian tersendiri

Drama Korea Four Hands, Two Sonatas tayang perdana pada 29 Agustus pukul 21.10 KST., jangan sampaiketinggalan ya.

Kisah persahabatan, cinta, persaingan Kang Pio (Song Kang) dan Choi Jeong Yo (Lee Jun Young) akan menghibur penonton saat bosan.

Perjalanan mereka dari masa remaja hingga dewasa sebagai pianis professional, akan membuat penasaran

Karakter dari pianis Kang Pio dan Choi Jeong Yo menampilkan gaya bermusik kontras, sementara Kang Pio menyuguhkan permainan yang presisi dan halus.