Selamat! Drama Korea Four Hands, Two Sonatas dan Dive Into You Dapat Rating Tinggi

Drama Dive Into You dan Four Hands, Two Sonatas. Sumber Foto: Soompi
Jawapos.com – Memiliki cerita unik di setiap episodenya, drama Korea Four Hands, Two Sonatas dan Dive Into You meraih rating tinggi
Dikutip dari Soompi, Selasa (6/10), kedua drama tersebut juga didukung pemeran yang dengan apik memerankan karakternya.
Tepatnya pada tanggal 3 Oktober, drama tvN Four Hands, Two Sonatas meraih rating tertinggi sejauh ini menjelang episode terakhirnya.
Sementara itu, Nielsen Korea, mengungkap episode kedua terakhir drama tersebut menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran.
Posisi tersebut juga termasuk jaringan penyiaran public dengan rata-rata rating nasional sebesar 8,7 persen.
Sementara itu, drama Channel A Dive into You juga melanjutkan tren peningkatan jumlah penonton lewat episode ketiganya.
Dimana drama itu mengalami sedikit kenaikan hingga mencapai rata-rata rating nasional sebesar 0,6 persen.
Kemudian untuk drama KBS 2TV A Love Other Than Yours turun ke titik terendah sepanjang penayangannya, yakni 2,1 persen, untuk episode kelimanya.
Untuk drama Fly High Butterfly berhasil mencatatkan kenaikan rata-rata rating nasional menjadi 1,6 persen untuk episode kelimanya.
Love on the Menu juga tidak menayangkan episode baru tadi malam karena adanya liputan Asian Games.
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