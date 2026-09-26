Forgotten Island: Petualangan Fantasi Penuh Warna dari DreamWorks 

JawaPos.com – Film animasi Forgotten Island hadirkan petualangan fantasi yang berangkat dari persahabatan dua sahabat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Filipina.
Menurut ulasan Variety, film garapan Joel Crawford dan Januel P. Mercado ini menonjolkan hubungan Jo dan Raissa serta dunia mitologi Filipina melalui visual yang penuh warna.
Cerita berpusat pada Jo yang diisi suaranya oleh H.E.R. dan Raissa yang diperankan melalui suara Liza Soberano. Keduanya merupakan sahabat sejak kecil yang tumbuh bersama di Filipina pada era 1990-an.
Namun, perjalanan hidup membawa mereka ke arah berbeda ketika Raissa mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, sementara Jo harus menghadapi kehidupannya sendiri.
Persahabatan mereka kemudian berubah menjadi sebuah petualangan besar setelah sebuah portal ajaib membawa keduanya menuju Nakali, pulau mistis yang selama ini hanya mereka kenal melalui cerita dan legenda.
Di tempat tersebut, Jo dan Raissa bertemu dengan berbagai makhluk yang terinspirasi dari folklor Filipina dan harus mencari jalan untuk kembali ke dunia asal mereka.
Film ini juga dipenuhi karakter unik dengan jajaran pengisi suara yang menarik. Dave Franco mengisi suara Raww, sosok manusia serigala berbentuk anjing yang menjadi teman perjalanan mereka.
Selain itu, ada Jenny Slate sebagai Batiba, Manny Jacinto sebagai Bungi, serta Lea Salonga yang mengisi suara Manananggal.
Salah satu kekuatan Forgotten Island terletak pada upayanya memasukkan berbagai unsur budaya Filipina ke dalam petualangan fantasi.
Tarian tradisional tinikling, hidangan lechon, hingga budaya karaoke turut hadir dalam cerita. Unsur-unsur tersebut membuat dunia Nakali terasa memiliki identitas tersendiri sekaligus memperkenalkan budaya Filipina kepada penonton yang lebih luas.
Disutradarai oleh Joel Crawford dan Januel Mercado, Forgotten Island menjadi perpaduan antara petualangan, humor, fantasi, dan kisah emosional tentang persahabatan.
Film ini dijadwalkan tayang di Amerika Serikat pada 25 September 2026, dengan H.E.R., Liza Soberano, Dave Franco, Jenny Slate, Manny Jacinto, dan Lea Salonga sebagai bagian dari jajaran pengisi suaranya.
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