SCAD AnimationFest 2026 Rayakan 10 Tahun dengan ‘Forgotten Island’ dan ‘The Proud Family’ 

dream works animation (variety)

JawaPos.com – SCAD AnimationFest 2026 kembali ke Atlanta pada 23–25 September dengan perayaan spesial ulang tahun ke-10.

Festival yang digelar di SCADshow theater ini menghadirkan rangkaian pemutaran perdana, sneak peek, diskusi kreator, hingga berbagai program yang mempertemukan talenta baru dengan nama-nama besar di industri animasi.

Salah satu daya tarik utama tahun ini adalah pemutaran perdana ‘Forgotten Island’, film animasi terbaru dari DreamWorks Animation. Sutradara sekaligus penulis Joel Crawford juga akan menerima Variety Impact in Animation Award atas kreativitas dan kontribusinya terhadap dunia animasi.

Setelah pemutaran film, Crawford dijadwalkan mengikuti sesi percakapan mengenai perjalanan kreatif, kolaborasi, serta proses di balik proyek terbarunya tersebut.

Perayaan lainnya datang dari ‘The Proud Family’ yang memasuki usia 25 tahun. Kreator sekaligus executive producer Bruce W. Smith dan executive producer Ralph Farquhar akan mendapatkan Animation Trailblazer Award sebagai bagian dari perayaan tersebut.

Festival ini juga memperkenalkan kompetisi Animated Shorts Competition untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi rumah baru bagi program Variety’s 10 Animators to Watch yang telah berjalan sejak 2015.

Sejumlah judul populer juga masuk dalam program, mulai dari sneak peek ‘The Cat in the Hat’, ‘Wildwood’, hingga pemutaran ‘Batman: Knightfall’, ‘Get Jiro’, ‘Universal Basic Guys’, ‘Hoppers’, dan ‘Avatar Aang: The Last Airbender’.

Anime ‘Sekiro: No Defeat’ juga akan mendapat pemutaran perdana Amerika Utara setelah sebelumnya tampil di Annecy. Detail rangkaian program tersebut dilaporkan oleh Variety, yang menempatkan SCAD AnimationFest sebagai salah satu agenda penting untuk melihat perkembangan terbaru industri animasi.

SCAD AnimationFest 2026 juga memberikan ruang bagi mahasiswa serta alumni SCAD melalui sejumlah sesi khusus. Para kreator dari berbagai perusahaan besar, termasuk Disney, DreamWorks Animation, Pixar, LAIKA, Marvel Animation, Crunchyroll, Warner Bros. Pictures Animation, hingga Walt Disney Imagineering, akan terlibat dalam sesi berbagi pengalaman dan pembahasan mengenai proses kreatif di balik karya animasi.

Dengan perpaduan antara karya animasi terbaru, penghormatan terhadap figur berpengaruh, serta kesempatan bagi talenta muda untuk berinteraksi langsung dengan profesional industri, edisi ke-10 SCAD AnimationFest diperkirakan menjadi salah satu penyelenggaraan paling istimewa.