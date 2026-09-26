Ah Girl dan The Sea Speaks His Name Jadi Pembuka dan Penutup Jakarta Film Week 

laut bercerita (x @cinemuach)

JawaPos.com – Jakarta Film Week (JFW) 2026 dibuka dengan film Singapura Ah Girl karya Ang Geck Geck Priscilla dan ditutup dengan The Sea Speaks His Name atau Laut Bercerita garapan Yosep Anggi Noen.

Menurut laporan Variety, festival film edisi keenam tersebut akan berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026 dengan mengusung tema “Encounters”.

Ah Girl menjadi film pembuka yang membawa kisah sederhana tentang dunia orang dewasa dari sudut pandang seorang anak.

Film panjang pertama Ang Geck Geck Priscilla tersebut sebelumnya mencatat sejumlah pencapaian di festival internasional, termasuk penghargaan untuk pemeran utamanya, Xuanjing Ong.

The Sea Speaks His Name mendapat kehormatan sebagai film penutup sekaligus menjalani pemutaran perdana di Indonesia.

Film karya Yosep Anggi Noen tersebut diadaptasi dari novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori dan menjadi salah satu judul yang dinantikan dalam gelaran JFW tahun ini.

Tak hanya kedua film tersebut, Jakarta Film Week 2026 juga menghadirkan beragam karya dari sineas Indonesia maupun internasional.

Beberapa judul yang masuk program festival antara lain Four Seasons in Java karya Kamila Andini, La Grazia garapan Paolo Sorrentino, serta Couture dari Alice Winocour.

Di kategori Global Feature Competition, festival turut menampilkan Teenage Sex and Death at Camp Miasma, Rose, Burn, Filipiñana, dan Chronicles from the Siege.

Sementara itu, sejumlah film Indonesia seperti Togel, Harga Teman, Our Son, dan Nobody Loves Kay masuk dalam program Direction Award.

Dengan tema “Encounters”, Jakarta Film Week 2026 membawa semangat mempertemukan beragam cerita, pembuat film, dan penonton dalam satu ruang perfilman.