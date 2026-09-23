Empat Musim Pertiwi, Perjalanan Pulang Dimulai 8 Oktober di Bioskop

JawaPos.com - Film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini akan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Film yang dibintangi Putri Marino ini mengisahkan kepulangan seorang perempuan setelah menjalani hukuman penjara selama 20 tahun.

Putri Marino berperan sebagai Pertiwi, perempuan yang kembali ke tanah kelahirannya setelah dua dekade dipenjara karena membunuh pria yang mencoba memperkosanya. Kepulangan tersebut membuat Pertiwi harus berhadapan dengan orang-orang dari masa lalu serta pengalaman yang membentuk kehidupannya.

Cerita kemudian bergerak pada upaya Pertiwi menghadapi kembali berbagai fase kehidupan yang pernah dilaluinya. Trailer resmi yang dirilis Forka Films pada 19 Agustus di akun instagram resminya @forkafilm memperlihatkan perjalanan Pertiwi untuk menghadapi luka dan masa lalu yang selama ini ditinggalkan.

Selain drama, Empat Musim Pertiwi memadukan unsur misteri, fiksi ilmiah, dan realisme magis. Film tersebut menggunakan judul internasional Four Seasons in Java dan menjadi produksi internasional yang merupakan hasil kerja sama produksi antara Indonesia, Singapura, Belanda, Norwegia, Jerman, Prancis, Polandia, dan Thailand.

Sebelum hadir di bioskop Indonesia, film tersebut telah menjalani pemutaran perdana dunia dalam program Centerpiece di Toronto International Film Festival (TIFF) 2026. Pemutaran tersebut berlangsung pada September 2026 dan menjadi bagian dari perjalanan film ke sejumlah festival internasional.

Perjalanan internasional Empat Musim Pertiwi berlanjut setelah Komite Seleksi Oscars Indonesia memilih film ini sebagai wakil Indonesia untuk kategori Best International Feature Film pada Academy Awards ke-99 atau Oscars 2027. Tak hanya itu, film ini sebelumnya juga dijadwalkan mengikuti Busan International Film Festival dan Tokyo International Film Festival.

Selain Putri Marino sebagai Pertiwi, film ini dibintangi Shofia Shireen sebagai Pertiwi remaja, Arya Saloka sebagai Bisma, Christine Hakim sebagai Mak Ira, Hana Pitrashata Malasan sebagai Niken, Iswadi Pratama sebagai Ayah Pertiwi, Hargi Sundari sebagai Ibu Pertiwi, Nagra Pakusadewo sebagai Jonet, dan Totos Rasiti sebagai Fajar.