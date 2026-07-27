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Aulia Ramadhani
Senin, 27 Juli 2026 | 15.26 WIB

Berkat Penampilan di Piala Dunia FIFA, ARIRANG Milik BTS Kembali Masuk 10 Besar Billboard 200

BTS. Sumber Foto: Soompi - Image

BTS. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Memiliki karya-karya spektakuler, boygrup Korea BTS kembali memukau  dengan penampilannya di Piala Dunia FIFA.

Dikutip dari Soompi, Senin (27/7), kabarnya setelah penampilan, mereka kembali masuk 10 besar Billboard 200, yang memukau penggemar

Billboard mengumumkan pada 26 Juli waktu setempat, bahwa album terbaru BTS, "ARIRANG," telah kembali masuk 10 besar tangga lagu Top 200 Albums.

Posisi tersebut merupakan meranking album-album terpopuler di Amerika Serikat, hal ini pu menjadi perbincangan hangat.

Kemudian pada minggu ke-18 berturut-turut di tangga lagu tersebut, ARIRANG naik ke 17 peringkat untuk menduduki peringkat ke-9 di Billboard 200.

Menariknya, BTS tidak hanya menjadi berita utama karena menjadi salah satu penampil utama di pertunjukan paruh waktu pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 minggu lalu.

Mereka juga merilis versi Vinyl Picture Disc Edisi Terbatas baru dari ARIRANG untuk memperingati ulang tahun ke-13 debut mereka.

Dengan hal tersebut, grup ini semakin membuktikan popularitasnya di dunia musik Korea maupun secara global.

Sedangkan menurut Luminate (sebelumnya Nielsen Music), ARIRANG memperoleh total 40.000 unit album setara selama minggu yang berakhir pada 23 Juli.

BTS juga pernah merilis sebuah serial dokumenter BTS BREAK THE SILENCE yang memukau penggemarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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