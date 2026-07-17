Pop-up Store Persib Bandung Ramaikan Pasar Kreatif Bandung, Bobotoh Bisa Dapat Diskon Besar Saat Belanja

Persib Bandung meramaikan Pasar Kreatif Bandung melalui kehadiran pop-up store di Atrium D'Botannica Mall, Kota Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Bobotoh yang ingin berburu merchandise resmi kini memiliki kesempatan menarik. Persib Bandung turut meramaikan gelaran Pasar Kreatif Bandung melalui kehadiran pop-up store di Atrium D'Botannica Mall, Jalan Dr. Djundjunan, Kota Bandung.
Pop-up Store Persib Bandung akan melayani pengunjung hingga 19 Juli 2026. Kehadirannya menjadi salah satu daya tarik dalam ajang yang mempertemukan berbagai pelaku usaha kreatif lokal Kota Bandung dengan masyarakat, termasuk para bobotoh.
Pasar Kreatif Bandung dikenal sebagai ruang promosi bagi produk-produk hasil karya pelaku usaha lokal. Beragam kategori produk ditawarkan kepada pengunjung, mulai dari fesyen, aksesoris, dekorasi rumah, kriya, hingga aneka makanan dan minuman.
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Di tengah beragam tenant tersebut, Pop-up Store Persib Bandung menjadi destinasi yang menarik bagi Bobotoh. Berbagai produk resmi klub tersedia untuk memenuhi kebutuhan suporter, baik untuk koleksi pribadi maupun sebagai hadiah.
Pengunjung dapat menemukan beragam pilihan merchandise resmi, seperti kaus, jaket, tas, hingga aksesori dengan identitas Persib Bandung. Selain itu, tersedia pula jersey original para pemain yang digunakan pada musim ketika Persib Bandung berhasil menjadi juara Super League 2025/26.
Koleksi tersebut menjadi incaran banyak Bobotoh karena memiliki nilai tersendiri setelah keberhasilan Persib Bandung meraih gelar juara kompetisi musim lalu. Jersey dan merchandise resmi juga menjadi pilihan yang tepat bagi suporter yang ingin menunjukkan dukungan kepada tim kebanggaan.
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Tak hanya menawarkan produk original, Pop-up Store Persib Bandung juga menghadirkan promo menarik. Bobotoh berkesempatan memperoleh potongan harga hingga 50 persen untuk berbagai produk pilihan selama kegiatan berlangsung.
Program diskon ini menjadi kesempatan yang sayang untuk dilewatkan, terutama bagi suporter yang selama ini ingin membeli merchandise resmi dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan lokasi yang berada di pusat keramaian D'Botannica Mall, pengunjung dapat sekaligus menikmati suasana Pasar Kreatif Bandung sembari berburu produk-produk unggulan dari berbagai pelaku UMKM lokal.
Bagi Bobotoh yang berada di Bandung dan sekitarnya, Pop-up Store Persib Bandung dapat menjadi tujuan selama akhir pekan. Selain mendapatkan merchandise original, pengunjung juga bisa memanfaatkan promo diskon yang hanya tersedia selama event berlangsung hingga 19 Juli 2026.
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