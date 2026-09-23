Cookie Monster Nyanyikan “Got to Go”, Parodi Lagu Chappell Roan untuk Anak-Anak

cookie monster (variety)
JawaPos.com – Sesame Street kembali menunjukkan kreativitasnya dalam memadukan musik populer dengan pembelajaran anak-anak.
Menurut laporan Variety, program anak-anak tersebut mengubah lagu populer Chappell Roan, “Hot to Go!”, menjadi lagu bertema toilet training berjudul “Got to Go”. Versi baru ini dibawakan dengan gaya khas karakter-karakter Sesame Street, termasuk Cookie Monster sebagai vokal utama.
Cookie Monster menyanyikan lirik yang mengajak anak-anak mengenali tanda-tanda ketika tubuh mereka membutuhkan toilet.
Lagu tersebut mempertahankan melodi dan nuansa ceria dari “Hot to Go!”, tetapi liriknya disesuaikan menjadi materi edukasi tentang kebiasaan menggunakan toilet. Bagian chant yang menjadi ciri khas lagu asli juga hadir dalam versi baru tersebut.
Tidak hanya Cookie Monster, Elmo dan Abby Cadabby turut ambil bagian dalam bagian vokal lagu. Jika lagu Chappell Roan memiliki gerakan tangan yang membentuk kata “H-O-T-T-O-G-O”, Sesame Street menghadirkan pendekatan berbeda dengan karakter-karakternya menyanyikan huruf yang membentuk “P-O-T-T-Y”. Cara tersebut membuat pesan edukasi terasa lebih ringan dan mudah diikuti anak-anak.
Penggunaan lagu “Hot to Go!” untuk proyek tersebut mendapat izin dari Chappell Roan dan penulis sekaligus produser lagu, Dan Nigro.
Menurut Variety, perwakilan Chappell Roan tidak memberikan komentar ketika dihubungi mengenai proyek tersebut. Namun, izin penggunaan lagu menjadi bagian penting dari hadirnya versi edukatif yang cukup unik ini.
“Got to Go” juga menjadi bagian dari pendekatan Sesame Street yang telah lama memanfaatkan musik populer untuk menyampaikan pesan edukatif.
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